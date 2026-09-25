Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Anoche, en su debut en solitario en el Auditorio Metropolitano, Alex Fernández demostró la fuerza de su herencia musical al brindar un show memorable para su público tapatío.

Acompañado por el imponente sonido del mariachi, el joven intérprete hizo un recorrido por temas que ha lanzado al mercado a lo largo de casi ocho años de trayectoria; pero también supo equilibrar esa tradición mexicana con su frescura característica, al no dejar de lado su contagioso ritmo pop.

El espectáculo arrancó minutos después de las 21:00 horas, cuando el escarnio del recinto se iluminó para recibir primero a los músicos y a un ballet folclórico.

Luego, apareció el anfitrión de la velada (quien recién se recuperó de una influencia y salmonela) para interpretar melodías como «Le Hace Falta Un Beso» y «Disculpe Usted».

El integrante de la dinastía Fernández no solo deleitó a los cerca de cuatro mil asistentes, sino que compartió el brillo de los reflectores con algunos de sus seres queridos.

Su madre, América Guinart, y sus pequeñas hijas, Mía y Nirvana, corearon cada tema con orgullo, para después conmover a los espectadores cuando el cantante las invitó a subir al escenario, regalando una postal que entrelazó el éxito profesional con sus lazos más íntimos.

El hijo de «El Potrillo» también rindió homenaje al «Charro de Huentitán» cantando varios de sus clásicos, entre ellos, «Mujeres Divinas», los cuales pusieron a cantar a todo pulmón a los fans.

El concierto duró cerca de dos horas.

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