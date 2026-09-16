Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- Alex Fernández se recupera favorablemente de la infección respiratoria y gastrointestinal que le impidió presentarse en los festejos patrios de Culiacán, Sinaloa, informó su equipo de representación.

De acuerdo con el reporte difundido por su management, el cantante continúa bajo supervisión médica y sigue las indicaciones de los especialistas que lo atienden. Su estado de salud ha mostrado una evolución positiva después de que fuera hospitalizado de urgencia.

Fernández, nieto de Vicente Fernández, tenía previsto actuar por primera vez ante el público de Culiacán durante la celebración del Grito de Independencia. Sin embargo, mientras viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas hacia la capital sinaloense, presentó complicaciones de salud que obligaron a desviar la aeronave a Guadalajara, donde fue trasladado a un hospital.

La cancelación de su participación fue anunciada pocas horas antes del espectáculo. En un primer comunicado, su equipo informó que el artista permanecería ingresado y bajo atención médica, además de señalar que músicos, mariachi y personal de apoyo ya se encontraban en Culiacán para la presentación.

El programa oficial contemplaba la actuación de Alex Fernández entre las 21:00 y las 23:00 horas, antes de la ceremonia del Grito. Ante su ausencia, Carolina Ross fue anunciada como sustituta para mantener la programación musical.

Posteriormente estaba previsto el espectáculo del 90’s Pop Tour, con la participación de Benny Ibarra, Caló, Mercurio, Moenia, Litzy y Ari Borovoy. Su equipo agradeció las muestras de apoyo recibidas.