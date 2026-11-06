El atleta Alessandro Diego Cortez Delgado obtuvo el sexto lugar en la disciplina de triatlón durante los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026, con lo que logró posicionarse entre los mejores competidores de esta importante justa deportiva internacional.

Este resultado refleja el trabajo, la disciplina y la preparación que el deportista ha desarrollado para competir al más alto nivel, representando a México y poniendo en alto el nombre de Aguascalientes en un escenario de carácter olímpico juvenil.

Su participación es una muestra del talento deportivo que existe en la entidad y del esfuerzo que realizan atletas y entrenadores para alcanzar nuevos objetivos y abrirse camino en competencias internacionales. Alessandro Diego Cortez Delgado cuenta con la preparación de su entrenador, Heriberto Villalobos, quien ha acompañado su proceso deportivo y contribuido a su desarrollo dentro de esta disciplina.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes reconoció el esfuerzo y desempeño de Alessandro y refrendó su compromiso de impulsar el talento aguascalentense, brindando acompañamiento a las y los deportistas que representan con orgullo a nuestro estado y país.