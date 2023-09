Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La tuberculosis no está erradicada en México, entre otras cosas, por el desabasto de vacunas, la desaparición de la NOM 006 en materia de esa enfermedad y la dilución del Programa Nacional de Tuberculosis, advirtió Giorgio Franyuti, director de la organización Medical Impact.

La infección pega principalmente en el sureste del País y regiones fronterizas, agregó.

El ex encargado de bioseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en plena pandemia de Covid-19, en el hospital temporal del Sexto Batallón de Morteros, en el Campo Militar 1, alertó que ese tipo de enfermedades están de regreso -luego de estar controladas por décadas- debido a la ausencia de vacunas en los centros de salud.

Por su experiencia con el tratamiento del ébola en África y la tuberculosis en Centroamérica y Sudamérica, la Sedena pidió la colaboración de Franyuti para luchar contra el coronavirus.

Ahora, Franyuti es uno de los tres mexicanos que va a participar en las tres reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas sobre Prevención, Preparación y Respuesta Pandémica, Cobertura Universal de Salud y Tuberculosis, programadas a partir de hoy y hasta el viernes.

«La agenda es revisar las enfermedades no comunicables, la cobertura universal de salud, preparación pandémica y tuberculosis. Esta última es la enfermedad infecciosa que más personas mata en el planeta, no es Covid-19, VIH, ébola. La tuberculosis mata 1.6 millones de personas al año, y en México se tiene la creencia incluso que está erradicada», dijo en entrevista previo a los trabajos de la ONU en Nueva York.

Franyuti, de 31 años, ha recorrido medio mundo cumpliendo su labor profesional y su pasión: llevar atención médica a zonas marginadas, por lo que en 2017 creó la organización Medical Impact, que busca colaborar en la erradicación de la tuberculosis en México.

«Medical Impact cuenta con acreditación especial para acudir a las tres reuniones de alto nivel, para acompañar a los Estados miembros a adoptar estas nuevas declaraciones políticas, donde los Presidentes del mundo deben tomar atención para ponerle frente a la muerte, facilitar el acceso a la salud, atender el desabasto de vacunas, hay que escuchar a la ciencia, los gobiernos deben aprender a escuchar a la ciencia», advirtió el médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac.

Indicó que en las tres mesas va a incluir temas como el fortalecimiento a la bioseguridad y acceso, que no se había mencionado en México hasta que llegó el Covid-19.

«Pero también se propone la cobertura universal y acceso a medicamentos sin que estos sean herramienta política, invertir en el desarrollo y producción de medicamentos, especialmente en los países de medianos y bajos ingresos, urgen nuevas vacunas, medicamentos y diagnósticos de tuberculosis», alertó.

«Más allá del discurso, la realidad la tenemos al acudir al IMSS u otros servicios públicos, eso no lo opaca un discurso político. Medical Impact, al ir a 13 estados al año, a cuatro municipios por estados, ha detectado el desabasto en todos los hospitales. Esto me da mucha evidencia de que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está mal informado», puntualizó.

‘NO HAY NI PARACETAMOL’

Desde hace una década, Franyuti ha trabajado con brigadas médicas en zonas de marginación, principalmente en el sureste mexicano.

«He notado una marcada disminución en la disponibilidad de medicamentos básicos, hasta el paracetamol deja de estar en existencia, al toparse uno con los pueblos que viven bajo extrema pobreza, se da uno cuenta de que existen un déficit de medicamentos para, por ejemplo, frenar la tuberculosis o en ocasiones se encuentran hasta vencidos.

«En Guerrero, los de centros de salud estos medicamentos ya estaban caducos, esto significa que durante año y medio, dos años, no recibieron un sólo medicamento de tuberculosis para reponer el que está ahí caduco, esto puede ser peligroso, porque la tuberculosis se puede diseminar muy rápido y puede provocar fuertes cargas de muertes para las poblaciones más afectadas», advirtió.

El experto recordó que durante la pandemia de Covid-19 es donde más se exacerbó el desabasto de medicamentos.

«Covid-19 no era la única enfermedad que mataba, estaban la diabetes o la hipertensión, debido al desabasto que se experimentó aumentaron las muertes de quienes tenían diabetes descontrolada, hipertensión, cáncer, viles diarreas o la tuberculosis al contraer Covid-19. Durante el 2021 me tocó ver el ingreso a hospitales públicos y privados de pacientes con otras enfermedades a zonas de Covid-19 donde fallecieron más fácil al contagiarse, pero que tenían un enfisema pulmonar o cualquier otra enfermedad», lamentó.

La situación de desabasto, alertó, es crítica en estados como Estado de México, Chiapas, Guerrero y Puebla.

«En 2020 y 2021 se reporta del 11 por ciento al 0 por ciento vacunación para tuberculosis, sarampión y rubéola difteria, tos ferina y tétanos en algunos municipios y zonas de Chiapas; hubo municipios con vacunación cero, es decir, sólo uno de cada 10 menores de 5 años en zonas marginadas cuentan con vacunación a menores de 5 años; existe un resurgimiento o reemergencia de enfermedades prevenibles con la vacunación como la tosferina, meningococo o neumonías», advirtió.