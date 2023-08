Manuel Alejandro Alvarez Torres Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 06-Aug-2023 .-Bajo el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha obtenido tanto poder que podría ser un monstruo que no pueda controlar el Mandatario ni su sucesor, advirtió The Financial Times.

«La influencia de las Fuerzas Armadas ha crecido dramáticamente bajo López Obrador mientras presiona para entregar proyectos prioritarios rápidamente. Pero críticos advierten que no hay rendición de cuentas ni transparencia», dice la nota firmada por Michael Stott y Christine Murray, y a la cual el diario dedicó una página completa.

El artículo señala los proyectos que ha entregado López Obrador a los militares, como el control de más de una decena de aeropuertos civiles -entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)-, la agencia nacional de aduanas, puertos marítimos, el futuro Tren Maya así como una posible aerolínea.

«La vigilancia también ha sido militarizada», apunta el texto, en referencia a cómo el Gobierno ha querido pasar la Guardia Nacional (GN) a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El periódico británico detalla que, bajo la Administración de AMLO, el Ejército incrementó su poder económico y político cuando en Gobiernos anteriores se descuidó a la institución.

«El Ejército mexicano fue dejado sin entrenamiento, mal equipado, corrompido, descuidado y marginado durante 80 años como una política deliberada de Estado para evitar cualquier tentación de poder», dijo Jorge Castañeda a The Financial Times.

«Ahora es todo lo contrario. El Ejército tiene mucho dinero y está aprendiendo a manejar aduanas, aeropuertos, trenes y está construyendo hoteles. El Ejército se ha convertido en empresario. ¿Cómo volver a poner la pasta de dientes en el tubo?».

A decir del diario, con estos movimientos López Obrador encontró una oportunidad de sobrepasar obstáculos legales, presupuestarios y llevar a cabo sus proyectos prioritarios con rapidez.

«El Ejército ha sido un socio muy útil para AMLO, que le ha permitido ofrecer resultados, proteger sus grandes proyectos y proyectarse como Ejecutivo», declaró a dicho medio la Senadora Claudia Ruiz Massieu.

«Hoy los militares se han empoderado tanto y tienen tanta presencia que pueden ejercer control sobre AMLO».

El periódico consultó a José Miguel Vivanco, miembro adjunto del Council on Foreign Relations y ex director para las Américas de Human Rights Watch, quien dijo que la militarización en el País es el «principal legado negativo» de López Obrador.

«Aunque el próximo Presidente quisiera, ¿será capaz de volver a meter al genio militar en la botella?», cuestionó.