Los nuevos medicamentos para tratar la diabetes, incluidos aquellos que ayudan a controlar los niveles de glucosa y reducir el peso corporal, no deben adquirirse ni utilizarse sin prescripción médica, debido a sus contraindicaciones y posibles efectos secundarios, advirtió Jorge Anselmo Valdivia López, especialista en Endocrinología y Medicina Interna.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre, explicó que fármacos como la semaglutida y la tirzepatida han ampliado las alternativas para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, al favorecer la liberación de insulina, retrasar el vaciamiento gástrico y producir una mayor sensación de saciedad.

El especialista alertó sobre la comercialización y el uso de estos medicamentos sin supervisión profesional, incluso en establecimientos ajenos al ámbito médico, como gimnasios, donde algunas personas los buscan principalmente para bajar de peso. Advirtió que determinados tratamientos están contraindicados para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides y que su utilización sin una valoración previa puede modificar los niveles de glucosa y dificultar la detección de prediabetes.

Asimismo, señaló que la diabetes representa un problema de salud pública en México, donde su prevalencia alcanza el 17% de la población adulta, mientras que en Aguascalientes se ubica en el 7.6%. Agregó que, en la entidad, los diagnósticos aumentaron un 9% durante 2025 respecto al año anterior, principalmente debido a una mayor búsqueda de casos. El grupo de edad de 45 a 59 años concentra la mayor cantidad de pacientes.

Ante este panorama, recomendó realizar actividad física diariamente, evitar el sobrepeso y la obesidad, reducir el consumo de refrescos, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, así como privilegiar alimentos tradicionales como frijol, maíz y nopales.

También insistió en la importancia de la detección temprana. Las personas sin factores de riesgo deben revisar sus niveles de glucosa a partir de los 35 años, mientras que quienes tienen antecedentes familiares, obesidad o sedentarismo necesitan hacerlo antes, sin esperar a presentar síntomas.

Concluyó que los nuevos tratamientos ofrecen mayores posibilidades de control para los pacientes, pero su eficacia debe acompañarse de vigilancia médica y cambios en los hábitos de vida.