Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Si los partidos capacitan a sus representantes de casilla con información falsa, provocarán tensión y conflictos en los cómputos distritales, advirtió Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

En redes sociales circuló un supuesto manual de Morena para sus funcionarios de casilla, en el que se afirma que si el elector marca en la boleta para diputados federales dos o tres partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia, se contará un voto para cada fuerza política.

Aunque el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, aseguró que ese manual no lo elaboró el partido, el tema prendió las alertas en el INE, por lo que se ordenó intensificar la campaña mediática para aclarar a los ciudadanos cómo se cuentan los votos de las coaliciones en la elección federal, los cuales servirán para la asignación de diputaciones plurinominales.

“Lo que tenemos ahora es una respuesta de emergencia a una información falsa, que al parecer la distribuye Morena. Si ese partido la ha distribuido, corresponde un llamado muy serio, firme, para que cancele y retire esa información de que el voto contaría cuantas veces se marque, pues es contrario a la ley.

“Quizá los funcionarios de casilla no tengan problema, porque han sido debidamente instruidos, pero si los representantes de casilla tienen información contraria podrían generar tensiones y conflictos y serían muy perjudiciales. Los partidos deben hacer su parte y respetar las normas y evitar la información que pueda confundir”, apuntó Rivera.

En esta elección, Morena, PT y PVEM compiten juntos en 183 distritos federales, mientras que el PAN, PRI y PRD lo hacen en 218.

De acuerdo con la ley electoral, un voto válido equivale a un sufragio para un candidato.

Y para los partidos, si los ciudadanos cruzan el emblema de uno de esos coaligados, esos votos contarán para esa fuerza política.

Sin embargo, si marcan a dos de los partidos de la coalición, la suma total de los votos en el cómputo distrital se dividirá entre esos dos; y si lo hacen por tres, los sufragios se repartirán entre los tres.

Así, hay cuatro posibles combinaciones que involucran a más de un partido.

Si el ciudadano vota por dos o más partidos que no estén en la misma coalición, el voto será nulo.

“El día de la jornada electoral los funcionarios no hacen ninguna distribución de esos votos, y lo único que consignan es cuántos electores votaron sólo por uno, por dos o por los tres, y eso tiene que cuadrar.

“El miércoles siguiente, al sumarse ya todas las actas de las casillas en el cómputo distrital, se va haciendo la distribución de tal manera que esos votos se van para el candidato y al partido o partidos que correspondan”, explicó el consejero Martín Faz.

Por ejemplo, dijo, si en 51 boletas se marcaron dos partidos, cada uno tendrá 25, y el sobrante será para el que tenga más votos.

Si en 51 boletas el ciudadano tachó a los tres partidos de la coalición, a cada uno le tocarán 17 sufragios de ese distrito.

Tanto Faz como el director de Capacitación del INE, Roberto Cardiel, señalaron que ese modelo de distribución es el mismo que se ha usado en elecciones anteriores, y los funcionarios de casilla no se han equivocado.