Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las reservas del ISSSTE y del IMSS, más fondos de las Siefores y ahorros para vivienda, están en riesgo por la reforma que permitirá a Hacienda disponer discrecionalmente de los activos financieros del Gobierno federal, alertaron diputados de la Comisión de Presupuesto.

Condenaron que Hacienda no haya aclarado cuáles son los activos financieros de los que dispondrá, a partir de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que permitirá triangular recursos al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y completar así el gasto, cuando no se alcancen metas de recaudación.

«Han abierto en forma muy peligrosa la puerta para disponer de recursos que eran intocables de los fondos de pensión del ISSSTE y del IMSS, de vivienda del Infonavit y del FOVISSSTE, de dinero que está en las Siefores.

«En la Comisión de Presupuesto, la gente de Hacienda se negó a precisar un catálogo de fondos de inversión que podrán ser tocados para llenar el Fondo de Estabilización y cuáles no podrían ser considerados», acusó el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN.

Señaló que Morena se atrevió a hacer lo que ningún otro Gobierno había hecho: una reforma legal para permitir que haya aportaciones de activos financieros al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sólo para completar el gasto.

Téllez calificó como un «saqueo» la nueva reforma –aprobada el viernes en la Cámara de Diputados y que ahora revisarán en el Senado–, porque se dispondrán de las reservas del País, como se hizo antes con los fideicomisos y los mismos fondos de estabilización, que están en su mínima expresión, luego de haber acumulado más de 300 mil millones de pesos.

«Definitivamente la puerta está abierta, pueden o no disponer de los recursos de pensiones y vivienda, nada les impide tomar el monto que sea y de donde sea, de los 6 billones de pesos disponibles de activos financieros, todo es todo, porque se hizo una redacción que lo permite y no tiene límites», señaló el legislador de la Ciudad de México.

El diputado José Francisco Yunes del PRI aseguró que es sospechosa la forma en que Morena sacó adelante esta iniciativa del Ejecutivo federal y que, sin necesidad de una reforma fiscal que genere costos políticos, encontraron el camino para disponer de miles de millones de pesos.

«Lo que realmente llama la atención es que ni en la exposición de motivos ni en la reforma misma nos dicen de qué activos financieros van a disponer. Pedimos que aclararan, que precisaran qué activos tomarán, pero no lo dicen», destacó Yunes.