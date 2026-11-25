Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió sobre la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, que comenzará a formarse a partir del jueves 26 de noviembre y provocará lluvias intensas, bajas temperaturas y posibles nevadas en distintas regiones del País.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada polar dará origen al fenómeno, que se extenderá durante el fin de semana y favorecerá lluvias muy fuertes a intensas en el occidente, centro y sur de México.

Además, se prevé un marcado descenso de temperaturas en las regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central, principalmente durante las mañanas y noches, así como condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas y zonas serranas del occidente, centro y oriente del territorio nacional.

Ante estas condiciones, la CNPC recomendó a la población tomar precauciones en sus traslados, debido a las precipitaciones, y abrigarse ante el descenso de temperaturas.

También pidió evitar cruzar calles inundadas, vados o corrientes de agua, reducir la velocidad al conducir y mantener una distancia prudente entre vehículos.

Para las zonas donde se registren bajas temperaturas, recomendó utilizar varias capas de ropa y cubrirse rostro, cabeza, manos y orejas.

En caso de utilizar calentadores o chimeneas, la dependencia pidió mantener ventilados los espacios para evitar la acumulación de monóxido de carbono y apagar las fuentes de calor antes de dormir.

La CNPC informó que autoridades federales, estatales y municipales mantienen vigilancia sobre la evolución del fenómeno y coordinan acciones preventivas.

Asimismo, pidió prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.