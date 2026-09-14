Benito López Agencia Reforma

Tamaulipas, México: Ante la sequía atípica, temperaturas extremas y la emergencia climática, asociaciones ambientalistas alertaron sobre el riesgo de mortandad de colibríes migratorios en una de las reservas naturales más extensas de Tamaulipas, en Gómez Farías, durante su paso hacia el sur del País.

De acuerdo con la asociación «Adopta un Colibrí», cada ejemplar requiere aproximadamente mil flores al día y debe cazar insectos en pleno vuelo para obtener energía, lo que incrementa aún más su gasto energético durante la migración.

La falta de flores debido de las altas temperaturas y la escasez de lluvias afecta principalmente al colibrí garganta rubí, especie que atraviesa la llamada Reserva de la Biósfera El Cielo en su ruta migratoria.

Ambientalistas exhortaron a la población a participar en la adopción temporal de colibríes y apoyar con bebederos para ayudar a las aves a enfrentar las condiciones extremas.

Sin embargo, señalaron que, pese a que desde hace varios días han emitido alertas sobre la problemática, no se han registrado acciones de atención por parte de los Gobiernos estatal y municipal.

A través de su página de Internet, la asociación civil «Cielo Gómez Farías» lanzó un llamado de auxilio para apoyar a los ejemplares afectados.

«Está batallando la especie por el calor que azota el norte de México y la falta de lluvias; hay pocos recursos y muchas especies están padeciendo este clima inestable», señaló la organización.

Desde el pasado 5 de septiembre, cuando comenzó a incrementarse el flujo migratorio de estas aves por la reserva de Gómez Farías, los colibríes comenzaron a enfrentar condiciones adversas para su supervivencia debido a la falta de lluvias y alimento.

«El calor está muy bravo, es por eso que hemos activado nuestro plan de emergencia para los habitantes del bosque. Activaremos un plan también para colibríes», indicó «Cielo Gómez Farías».

Como parte de la emergencia, integrantes de la organización comenzaron a instalar decenas de bebederos para colibríes y pusieron en marcha una campaña para su adopción temporal.

«Ante la contingencia climática instalamos solo temporalmente estos bebederos para colibríes para ayudar un poco, principalmente al colibrí garganta rubí, que está en estos momentos migrando por nuestra zona y está colapsando por el calor y la falta de flores», explicó la asociación.

Durante una de las jornadas de atención, los bebederos permitieron alimentar a poco más de 100 ejemplares.

Los ambientalistas señalaron que algunas lluvias se han concentrado únicamente en la parte alta de la reserva, mientras que la zona baja continúa afectada por la falta de precipitaciones.

«En la parte baja de El Cielo casi no ha llovido y el sol ha estado muy agresivo; por esa razón no hay flores y, por lo tanto, no hay alimento», subrayaron.

Después de casi 15 días de espera, la noche del lunes se registraron las primeras lluvias en la reserva, lo que, de acuerdo con los ambientalistas, podría contribuir a mejorar las condiciones para los colibríes durante su paso migratorio.