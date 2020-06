Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Alrededor de un 90 por ciento de los pacientes con Covid-19 está recibiendo uno o más antimicrobianos innecesariamente, advirtió Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de Investigación en Salud de la UNAM.

Refirió que para tratar Covid-19 no se deberían usar antibióticos en primera instancia.

“En el escenario de la pandemia, la utilización inadecuada de antibióticos se ha expandido y vamos a ver las consecuencias, casi inmediatamente, en pocos meses y años.

“Todos hemos visto recetas en donde se prescriben desde combinaciones de antivirales, más antibióticos, más antiparasitarios para un sólo paciente, esto puede ser desde luego un extremo de la prescripción”, alertó el experto, quien es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia.

Durante el foro “Covid-19. Resistencia antimicrobiana, el reto que viene”, precisó que hasta antes de la llegada de Covid-19, los estudios sobre patrones de prescripción mostraban que en nueve de cada 10 infecciones respiratorias, en la consulta privada e institucional se recetan antibióticos que no se requieren.

“Llegamos a la pandemia y la preocupación se incrementa en términos de decir: ‘Tengo que garantizar un tratamiento, no sé qué tiene; no tengo un tratamiento específico para darle; le voy a ofrecer en una perspectiva un tanto mágica… Mi mejor prescripción para su seguridad y para la mía también, me quedo yo tranquilo'”.

Mencionó que los principales efectos adversos de este uso indiscriminado es la resistencia antimicrobiana y la toxicidad por parte de los antibióticos, así como el costo que conlleva usar estos medicamentos cuando no son necesarios.

Es posible, indicó, que en la evolución posterior del paciente con Covid-19, sí se requieran los antibióticos; si se adquiere una infección intrahospitalaria, por ejemplo.

Enriqueta Baridó, presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, aseguró que durante la pandemia se han incrementado las infecciones intrahospitalarias, sobre todo las bacteriemias.

“El personal que está en las unidades de terapia intensiva trae todo este equipo de protección personal y muchas veces, por ejemplo, para poner un catéter central hay que limpiar muy bien el área y usar antisépticos especiales para poder disminuir las bacterias que estén en la piel; muchas veces la inmediatez de la necesidad de poner un catéter puede hacer que la gente no tome estas medidas; llegan pacientes muy graves que deben atenderse se inmediato”.

Además se está teniendo personal de salud en áreas criticas que no está totalmente capacitado y eso es más riesgoso.

“Esta pandemia ha causado un caos crítico y sí sabemos que se están incrementando (las infecciones nosocomiales) incluso en los mejores lugares, en donde las prácticas cotidianas de prevención eran de excelencia. Me imagino que en el resto de la República, en algunos hospitales donde apenas se estaban implementando estas medidas, todavía la posibilidad de infección es mayor; debe haber infección de vías urinarias importantes”.

Además dijo que los pacientes intubados tienen mayor posibilidad de desarrollar neumonía nosocomial, pues a medida que pasan más días de intubación, mayor es el riesgo.