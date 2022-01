Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Agrupaciones de productores privados de energía advirtieron sobre seis graves impactos de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, que complicarían cumplir con metas de producción de energías limpias, evitar el alza de costos a usuarios y mantener la inversión para atender las necesidades del país.

En el marco de los foros sobre el tema, la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar presentaron a la Cámara de Diputados un análisis donde alertan también por el estancamiento de inversiones en el país.

Como primer impacto de la iniciativa, se precisa que se cancelaría la libre competencia en generación y suministro, como efecto de la propuesta de definir a la electricidad como área estratégica –consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica–, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la única responsable del sector.

«La CFE sería el único comprador y vendedor de electricidad», señala el análisis entregado a los diputados.

En segundo lugar, indican que si la CFE es la única responsable de la transición energética, el efecto será la cancelación de los mecanismos de promoción de generación limpia, como son los Certificados de Energías Limpias (CEL) y Subastas de Largo Plazo.

Advierten, como tercer punto, sobre medidas centralizadas y discrecionales en la propuesta de eliminar a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la incorporación de la Cenace a la CFE.

«La CFE sería un Organismo del Estado que definiría unilateralmente los mecanismos de participación privada, sin ningún control regulatorio», indica el estudio.

Como cuarto punto, se indica que la iniciativa pretende que la CFE produzca 54 por ciento de electricidad y que el sector privado se quede en un tope de 46 por ciento.

Sin embargo, se advierte, el sector privado estaría sujeto a la voluntad de CFE para participar hasta por 46 por ciento en un mercado indefinido.

«CFE podría maximizar su generación sin importar el costo ni las emisiones», se indica, porque en dichos límites de producción no se señala alguna preferencia por las energía limpias.

En quinto lugar, la iniciativa propone la cancelación de los permisos de generación, contratos de compraventa con el sector privado, solicitudes pendientes de resolución y certificados de energía limpias.

Las asociaciones señalan que no puede haber aplicación retroactiva de la reforma, pues ello va en contra de lo previsto en el artículo 14 de la Constitución.

Asimismo, se menciona como sexto impacto que la propuesta presidencial indica que la CFE determinaría las tarifas de las redes de transmisión, distribución y usuarios finales.

«Esto ocasionaría la transferencia discrecional de costos ineficientes de CFE a usuarios finales», agregan.

Déficit en energías limpias

Citando al Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, en el estudio de los productores privados se considera que la iniciativa de dar prioridad en el despacho de energía a la generación de la centrales de CFE provocaría incrementos de hasta 52.5 por ciento en los costos de producción del Sistema Eléctrico Nacional, incremento en las emisiones de CO2e de hasta 65.2 por ciento y subutilización de centrales eólicas y solares hasta en 90.9 por ciento.

Se advierte que de acuerdo con la Cenace, entre 2017 y 2021, se incorporó nueva capacidad de generación, principalmente ciclos combinados (gas natural), centrales eólicas y solares.

Cerca de 99 por ciento de la capacidad solar y eólica es privada.

En contraste, la CFE redujo su participación de mercado debido a que su parque de generación no ha sido modernizado de forma importante en los años recientes.

Las centrales de CFE tienen en promedio más de 30 años de antigüedad.

De acuerdo a la Comisión Federal de Competencia, la ralentización de la inversión en energías limpias, y en particular renovable, ocasionada principalmente por la suspensión del mecanismo de subastas de largo plazo y los cambios en el marco regulatorio y las condiciones del mercado eléctrico, implica que haya un déficit en energía limpia.

Para 2024, este déficit sería del orden de 6 mil 700 megawatts de energía eólica o bien 8 mil 300 megawatts de energía solar fotovoltaica.

«Puede concluirse que México no cumplirá con la meta comprometida de generación limpia para 2024», señalan.

Basada en análisis internacionales, la organización Climate Action Tracker concluyó que las políticas climáticas de México son «altamente insuficientes» para limitar las emisiones hacia 2030 y contrarias con los compromisos del Acuerdo de París.

«Si todos los países siguieran la visión adoptada por México, la temperatura global crecería entre 3 °C y 4 °C», apunta.

En tanto, la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) destacó que las tecnologías solar fotovoltaica y eólica representan las alternativas más económicas para acelerar la descarbonización de la economía global.

