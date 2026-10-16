Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal alertó sobre el riesgo de lluvias torrenciales en el Pacífico y la Huasteca durante el fin de semana, ante el acercamiento del huracán «Trudy», que podría alcanzar categoría 4 y pasar a sólo 65 kilómetros de las costas de Jalisco y Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el ciclón se intensificará mientras avanza hacia el noroeste y que su interacción con el frente frío número 2 provocará precipitaciones severas también en estados del Golfo de México.

«Lo más crítico a partir del sábado en cuestión de vientos, oleaje, que también va a ser muy severo en la costa en una zona que ha sido afectada durante varias semanas», alertó Fabián Vázquez, del SMN.

Durante la mañanera, el especialista explicó que «Trudy» se encontraba ayer como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240 kilómetros por hora, a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la trayectoria presentada, el fenómeno podría intensificarse a categoría 4 entre este viernes y el sábado, antes de acercarse a las costas de Colima y Jalisco durante el domingo.

El pronóstico indica que el huracán podría pasar a unos 65 kilómetros del litoral, por lo que una variación en su trayectoria modificaría las condiciones de viento y lluvia previstas para las comunidades costeras.

«Entonces toda la población que se encuentra en esta región tiene que tener mucho cuidado y estar vigilante durante el fin de semana, porque el domingo pudieran tener un huracán mayor frente a la costa nuevamente ahí de Jalisco y de Colima», advirtió Vázquez.

El SMN prevé que los efectos del ciclón comiencen a sentirse desde el sábado, con vientos intensos, oleaje elevado y precipitaciones en Michoacán, Colima y Jalisco, particularmente en la zona de Manzanillo.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el riesgo no se limita al Pacífico, debido a que la humedad transportada por «Trudy» interactuará con el aire frío del sistema frontal que avanza sobre el territorio nacional.

Para la región de la Huasteca, que comprende zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla, se pronosticaron lluvias intensas y puntualmente torrenciales desde este viernes.

El organismo calculó acumulados de entre 200 y 300 milímetros de lluvia entre viernes y domingo, tanto en la Huasteca como en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

También advirtió sobre precipitaciones fuertes en el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y parte de Yucatán, así como rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en Veracruz.

Vázquez llamó a prestar especial atención a los ríos y arroyos de respuesta rápida, donde las lluvias en zonas montañosas pueden provocar crecidas repentinas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población de las regiones amenazadas mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil y trasladarse a refugios cuando habite cerca de ríos o zonas costeras expuestas.

«Está trabajando la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras para poder alertar a la población y que tomen todas las precauciones a partir de hoy y todo el fin de semana», señaló.

El SMN informó que continuará actualizando los pronósticos durante el avance del huracán, mientras el ciclón Simon permanece en las inmediaciones de Baja California Sur.