Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas ambientales exhibieron cuarteaduras en los pilotes del Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum, Quintana Roo, con los que se busca «proteger» los cenotes, ríos subterráneos y cuevas por donde pasa la obra.

Integrantes del movimiento #SélvamedelTren denunciaron la caída del recubrimiento de los pilotes en la obra que construye el Ejército y las empresas Mota-Engil, Grupo Indi e ICA, así como la destrucción de cenotes como la «Dama Blanca», que el Gobierno aseguró «no sería tocado».

El ambientalista José Urbina, quien en 2022 fue cuestionado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por interponer un amparo contra la megaobra, insistió en la ilegalidad con la que se ha construido el tren, la destrucción del patrimonio ambiental y ahora, señaló, está en riesgo la seguridad de los posibles viajeros, ya que miles de pilotes se han colocado sin juntas de neopreno ni juntas sísmicas en el suelo cárstico.

«Logramos pasar a la zona donde estaba la Dama Blanca y cuando salimos de la selva me encuentro con todos estos pilotes nuevos, y lo primero que veo es que (están) todos cuarteados, ya estaba desprendido el recubrimiento. El pilote que estaba junto también está roto y el de al lado también y el de un poco más allá también, es un fenómeno que está sucediendo, no es una excepción», dijo vía telefónica.

«Aquí es muy normal que las casas, que las varillas sin tratamiento se oxida, se bote el concreto y lo primero que pensé es que el óxido va afectar el manto freático, pero hablando con ingenieros nos aclaran que esto se debe a la compresión, a que no están bien puestas las columnas y por eso se está fracturando. No lo sé, lo dejo en manos de los ingenieros, ahí está el reporte del daño, lo que sí sé es que las columnas nuevas que van a sostener un tren no se tendrían que ver así», agregó.

Gemma Santana Medina, quien en 2021 renunció a la dirección de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del actual Gobierno, también censuró la imagen de las perforaciones en los cenotes y las cuarteaduras de los pilotes.

«Prometieron no perforar para proteger las cuevas y cenotes. nos mintieron!!!! ¿Qué necesidad de destruir? ¿De hacer todo mal? Ah, sí!! Para robar!! No son iguales, son peores que los de antes», afirmó en su cuenta de X.

A pesar de las evidencias de tala de árboles y la afectación de cenotes, cuevas y ríos, en mayo pasado en la conferencia del Presidente negaron que hubiera daños.

Sin embargo, en las imágenes recientes del colectivo se ven los pilotes gigantes atravesando las cuevas de estalactitas de miles de años, hacia el agua casi azul del subsuelo, incluso sobre entrada a la Dama Blanca pasará la vía elevada del tren.

«Esos pilotes no son para proteger a los cenotes, los cenotes no necesitan columnas, son para proteger al tren. Destrozaron por completo alrededor de la Dama Blanca, rompieron una de las bóvedas, hicieron un pozo, otros vestigios arqueológicos que estaban junto desaparecieron. Guardianes, otra cueva que estaba un poco más hacia el lado de Puerto Morelos, también fue destruida. Decir que no son afectados sólo porque pusieron pilotes es pura hipocresía, salvar un agujero no es salvar un cenote. Hoy son prácticamente mausoleos», dijo Urbina, fundador del proyecto Cenotes Urbanos.