Luis Enrique Aguirre Samayoa Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Ser usuario de múltiples plataformas de entretenimiento en línea se ha convertido en un factor de riesgo: los ciberdelincuentes aprovechan la dispersión de contratos y suscripciones para suplantar sitios legítimos y robar información personal y financiera.

Ante el incremento de este tipo de fraudes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios identifiquen estas amenazas y no caigan en ellas.

Las autoridades detectaron que los ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, redes sociales y llamadas telefónicas que aparentan provenir de servicios legítimos.

Para generar confianza, emplean logotipos, colores, diseños y lenguaje similares a los de las plataformas originales, e informan sobre supuestos problemas de facturación, pagos rechazados, suspensión de cuentas, renovaciones pendientes o promociones exclusivas.

Estas comunicaciones utilizan técnicas de ingeniería social con el fin de generar preocupación, urgencia o expectativa de obtener un beneficio, buscando que las personas actúen de forma impulsiva sin verificar el origen del mensaje.

El objetivo final es siempre el mismo: obtener credenciales o datos personales para acceder a cuentas, realizar operaciones no autorizadas, cometer robo de identidad o utilizar la información en otros delitos.

Para evitar ser víctima, las autoridades recomiendan no acceder a enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería, y verificar que la dirección del sitio web sea la legítima antes de ingresar contraseñas, datos personales o información de pago.

Ante cualquier duda, lo más seguro es ingresar directamente a la plataforma desde el navegador, sin usar el enlace recibido.

También se recomienda no compartir información bancaria ni credenciales de acceso mediante mensajes, llamadas o correos no solicitados. Los mensajes que soliciten una acción inmediata -como problemas con la cuenta, solicitudes urgentes, descuentos especiales o promociones exclusivas- son señales habituales de fraude y deben tratarse con desconfianza antes de tomar cualquier acción.

Otras medidas de protección incluyen utilizar contraseñas distintas para cada servicio, con el propósito de reducir el riesgo de accesos no autorizados a otras cuentas en caso de que una sea comprometida.

También se recomienda habilitar la autenticación multifactor como capa adicional de seguridad, ya que aunque un delincuente obtenga la contraseña, necesitará un segundo factor para ingresar.

Mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones permite corregir vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp: https://goo.su/xkznA