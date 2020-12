Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las compras en línea durante la temporada decembrina pueden derivar en estafas.

Pese al aumento en el nivel de confianza de las compras online durante la pandemia, no se debe bajar la guardia, en especial en estas fechas.

En promedio las ventas fraudulentas en temporadas navideñas se duplican. Si se toma en cuenta que durante la pandemia el e-commerce creció alrededor de 200 por ciento, se hablaría de un aumento de 400 por ciento en las transacciones que podrían traer consecuencias negativas para clientes y comercios, según Triciclo, firma especializada en el sector.

“Somos unos de los países con más nivel de fraude en compras online en la región”, aseguró Juan Sotres, cofundador de la firma.

“Algo bien importante es siempre verificar el sitio donde estás comprando entonces es muy común que haya sitios piratas o que sean sitios que aparenta ser el sitio oficial de la marca, y por ahí pueda ser víctima de un fraude”.

Además, indicó, se debe verificar que el dominio del sitio esté certificado, y corroborar en redes sociales el URL.

Si se tiene duda de la veracidad de un sitio, pero se quiere realizar la compra, Sotres señaló que se pueden usar servicios como PayPal o tarjetas de un sólo uso para salvaguardar la información personal.

El especialista también pidió a los usuarios no caer en publicidad falsa, por ejemplo, dijo, si un producto cuesta 5 mil pesos normalmente, y se encuentra en una tienda por 400, es símbolo de una transacción con potencial de fraude.

Para comprar en marketplaces como Amazon o Mercado Libre, es recomendable leer las características del producto y los comentarios que dejan otros compradores, mencionó Rodrigo Cerda, subgerente de desarrollo de negocios en Ecomsur México, empresa especializada en full commerce.

“Cuando se compra en marketplaces es muy importante verificar la reputación, cómo ha sido la experiencia que ha pasado otro cliente para ver la veracidad de la publicación”, anotó.

Mercado Libre informó a Grupo REFORMA que nunca solicita información personal de las cuentas, números de tarjeta de crédito o claves de seguridad, por lo que cualquier correo a su nombre solicitando esta información se trata de un intento de fraude.

En el caso de los marketplaces disponibles en redes sociales como Facebook, ambos especialistas sugirieron extremar precauciones, pues la compra no contempla garantías al consumidor o el vendedor.

De acuerdo con Kaspersky, en los primeros nueve meses del año, se han registrado más de 20.5 millones de ciberataques en seis países latinoamericanos a usuarios particulares, el 27.86 por ciento se dieron en México, sólo superado por Brasil en número de ataques.