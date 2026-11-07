Personas que ofrecen animales de compañía en adopción a través de redes sociales estarían utilizando estas publicaciones para cometer fraudes al solicitar depósitos por supuestos gastos veterinarios o de traslado y posteriormente desaparecer sin entregar al animal, advirtió la dirigente estatal del Partido Verde, Genny López Valenzuela, quien llamó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de estas ofertas antes de transferir dinero.

Señaló que esta modalidad de engaño aprovecha la buena voluntad de quienes buscan brindar un hogar a un animal. Los responsables utilizan fotografías y publicaciones en internet para generar confianza y, posteriormente, presionan a los interesados para que realicen pagos bajo distintos argumentos.

Entre las principales señales de alerta identificó las exigencias de depósitos inmediatos, las solicitudes sucesivas de dinero, la negativa a permitir visitas y la falta de información comprobable sobre la persona, asociación o refugio que ofrece la adopción.

Ante este panorama, recomendó acudir a asociaciones, refugios y rescatistas de Aguascalientes cuya labor pueda verificarse, conocer personalmente al animal y confirmar la identidad de los responsables antes de entregar cualquier cantidad de dinero. Aclaró que las cuotas de recuperación no representan necesariamente un fraude, siempre que exista transparencia sobre su destino y el proceso de adopción.

En caso de sospechar de una estafa, pidió suspender las transferencias, conservar las conversaciones, capturas de pantalla y comprobantes de pago, reportar las cuentas involucradas en las plataformas digitales y presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.