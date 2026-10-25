Cerca de 30 reportes sobre páginas de internet y números telefónicos sospechosos, relacionados con supuestos créditos de la Secretaría de Bienestar, se han recibido en Aguascalientes. Personas desconocidas utilizan el nombre de la institución para exigir pagos, ofrecer préstamos de hasta 25 mil pesos y amenazar con embargos por presuntas deudas, informó el titular de la dependencia en la entidad, Aldo Ruiz Sánchez.

El funcionario federal alertó sobre estas prácticas, que utilizan como pretexto los Créditos a la Palabra otorgados en 2020 a comerciantes y trabajadores informales durante la pandemia de COVID-19. Señaló que, hasta el momento, no se tiene registro de personas estafadas, debido a que los ciudadanos han consultado antes de realizar depósitos o proporcionar información personal.

Detalló que entre las principales modalidades de fraude se encuentran las llamadas telefónicas y los mensajes de WhatsApp, en los que los responsables utilizan logotipos oficiales del Banco del Bienestar para aparentar legitimidad. En algunos casos, ofrecen reactivar préstamos o eliminar a los interesados del Buró de Crédito a cambio de pagos anticipados.

Explicó que los presuntos estafadores solicitan transferencias a cuentas bancarias de particulares o indican a las víctimas que realicen depósitos en establecimientos de servicios financieros. También envían supuestos requerimientos legales con folios, sellos y documentos apócrifos, acompañados de amenazas de embargo para presionar a las personas a pagar.

Ruiz Sánchez llamó a la población a no entregar dinero ante estas ofertas, pues no corresponden a trámites oficiales de la dependencia. Recomendó verificar cualquier información directamente con la Secretaría de Bienestar antes de efectuar movimientos financieros, así como presentar las denuncias correspondientes ante la delegación de Bienestar y las autoridades de la Policía Cibernética estatal y federal.