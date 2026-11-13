La introducción, portación y utilización de machetes, navajas, cuchillos y otros objetos punzocortantes en instituciones educativas quedarían expresamente prohibidas mediante una iniciativa presentada por la diputada Lucía de León Ursúa.

La propuesta contempla establecer prohibiciones expresas, protocolos de atención y capacitación para docentes y directivos de primarias, secundarias, preparatorias y universidades, con respeto a las competencias de las autoridades educativas y a la autonomía de las instituciones de educación superior.

“El tema de los machetes en las escuelas me está preocupando; no queremos que llegue a las escuelas”, manifestó la legisladora, quien advirtió sobre la necesidad de actuar antes de que se registren agresiones dentro de los planteles.

Reconoció que la legislación penal ya contempla disposiciones sobre armas blancas, pero consideró necesario fortalecer la regulación en el ámbito educativo, particularmente por la facilidad con la que pueden adquirirse estos objetos.

“Ya está en el Código Penal el tema de las armas blancas, eso ya lo sé, pero vamos a regular, porque los machetes están por todos lados, ¿no? Ya es muy fácil que se compre un machete en una ferretería”, expresó.

De León Ursúa explicó que también se analizan los mecanismos de control interno escolar y las medidas preventivas fuera de los planteles, así como la participación de madres y padres de familia. Sobre la posibilidad de establecer responsabilidades para los tutores, señaló que todavía se revisa el alcance de la propuesta.

La iniciativa tiene como finalidad prevenir hechos de violencia y proteger a la comunidad educativa, sin criminalizar a los estudiantes, mediante reformas a la Ley de Educación del Estado y a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el Estado, con el propósito de evitar agresiones que pongan en riesgo la integridad de estudiantes y personal escolar.