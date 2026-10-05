El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FEDESA), Francisco Javier Araiza Méndez, llamó al Congreso del Estado a establecer criterios técnicos y financieros antes de autorizar el otorgamiento de inmuebles del ISSSSPEA bajo la figura de comodato.

Ante la reforma que permitirá este mecanismo para determinados bienes del Instituto, sostuvo que cualquier modificación debe priorizar la protección del patrimonio destinado a respaldar las prestaciones y pensiones de los trabajadores. Señaló que los inmuebles del ISSSSPEA deben administrarse con criterios de rentabilidad y sostenibilidad, por lo que, antes de aprobar un comodato, tendría que determinarse el valor del inmueble, los ingresos que podría generar, los recursos que dejaría de percibir el Instituto y el beneficio que obtendrían los derechohabientes.

Añadió que, durante el proceso legislativo, el propio ISSSSPEA realizó observaciones a la reforma y advirtió que el carácter social de un proyecto no constituye, por sí mismo, una justificación para disponer de los bienes del Instituto. Por ello, consideró que cualquier comodato debe ser excepcional, estar subordinado a las funciones principales del organismo y no comprometer su estabilidad financiera.

Asimismo, planteó revisar la administración de los activos inmobiliarios para generar ingresos adicionales que fortalezcan las finanzas del ISSSSPEA. Cuestionó que los trabajadores continúen aportando recursos al sistema y pagando intereses por los créditos que reciben, mientras que el patrimonio inmobiliario podría aprovecharse mediante alternativas que generen rendimientos.