Arely Sánchez y Silvia Olvera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La elección presidencial en Estados Unidos está poniendo en pausa y en entredicho no solo la planta de Tesla en México, sino muchos otros proyectos más, coincidieron expertos.

A decir de Jesús Carillo, director de economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), está claro que el contexto de cómo se ha ido perfilando la elección estadounidense ya ha comenzado a impactar inversiones planeadas para el País.

«Nos damos cuenta de que ya se pusieron en pausa (las inversiones) con lo que dijo el dueño de Tesla porque es una empresa muy pública, a quien le gusta hacer este tipo de anuncios, pero no dudaría que muchas otras empresas están aguantando sus decisiones de inversión hasta después de la elección», destacó Carrillo.

Señaló que la presencia de empresas chinas en México, como las armadoras de autos BYD o Chirey, que tienen la intención de establecer plantas de producción en el País, serían las directamente afectadas por la política económica que siga EU tras la elección.

Eric Ramírez, presidente de Urban Science, expuso que el freno de Tesla era de esperarse, ya que la empresa tiene varios meses al hilo con ventas a la baja en Estados Unidos y su desempeño es el factor fundamental para decidir si invierte o hace pausa.

Señaló que otro elemento que abona a su decisión es la transición energética en México y el mundo, que ha comenzado a retrasarse.

Insistió en que las guerras comerciales donde son constantes las amenazas arancelarias, especialmente hacia China, provocan incertidumbre y pueden cambiar la ecuación de cualquier negocio.

Para Sergio Reséndez, director regional de Colliers, si Trump aplica aranceles arbitrariamente corre el riesgo de que el País responda con la misma medida.

Emilio Cadena, presidente de Prodensa, refirió que cualquier arancel que imponga EU incumpliría con el T-MEC y afectaría a los tres socios.

Canaco CDMX consideró que Tesla pierde más parando la construcción de su planta en Nuevo León, que el País, porque están llegando muchas empresas.

No obstante, el Gobierno de Nuevo León informó que hasta el momento (ayer) no habían recibido ningún aviso formal de la compañía de la cancelación de la planta.