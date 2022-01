José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta ataques que buscan desacreditarlo y negarle recursos, algo que incluso podría hacer peligrar los procesos electorales en México, alertaron el Instituto Nacional Republicano (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) de Estados Unidos.

Vinculados a los dos grandes partidos estadounidenses, ambos institutos calificaron al INE como uno de los organismos electorales más reconocidos del mundo -por su solvencia técnica y su autonomía- y advirtieron que los ataques por parte de actores políticos en México en su contra lo colocan en un difícil dilema.

«El INE es una institución seria, creíble y autónoma que está ahora entre la espada y la pared», dijo Tony Garrastazu, el director regional para América Latina y el Caribe del IRI, durante un foro virtual del Instituto México del Centro Woodrow Wilson en el que participó el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Refiriéndose a la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador programada para el próximo 10 de abril, y para la que el Consejo General del INE ha asegurado no cuenta con recursos suficientes, el director del IRI apuntó que la situación compromete la integridad del proceso.

«Sin la financiación adecuada, el INE realmente no puede cumplir con su mandato al 100 por ciento. Sin embargo, la narrativa contra el INE seguirá diciendo que no ha hecho lo suficiente…Estos ataques brutales contra el INE realmente siguen convirtiéndolo en un chivo expiatorio», dijo Garrastazu.

Aunque persiste el litigio, la Suprema Corte de Justicia ordenó al INE en diciembre no posponer la organización de la consulta de revocación del mandato de López Obrador de la que la coalición gobernante recortó su presupuesto en 4 mil 900 millones de pesos, algo que según el organismo afecta sus trabajos.

Sobre los señalamientos de actores políticos mexicanos en contra del INE y miembros de su Consejo General, la directora regional para América Latina y el Caribe del NDI, Deborah Ullmer, consideró que estos forman parte de una tendencia global por parte de gobernantes para socavar a instituciones electorales.

