Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Factores como la inseguridad y el manejo de la democracia en México son motivos de preocupación tanto para el Gobierno de Estados Unidos como para las empresas que buscan relocalizar sus operaciones, advirtió Shannon K. O’Neil, vicepresidenta de Estudios del Consejo de Relaciones Exteriores de ese país.

«El Gobierno de Estados Unidos se preocupa por el estado de la democracia en México. Hablando con personas en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y otras áreas, hablando con personas en el Congreso, es algo que les preocupa», señaló en la conferencia «Nearshoring: retos y oportunidades», organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

«Estados Unidos ve un México más fuerte como un México democrático. Y si México está creciendo, eso beneficia a Estados Unidos, ya que México es el mercado más grande para nuestras exportaciones».

O’Neil consideró que los diferentes niveles de Gobierno en México pueden ser más receptivos.

«Si el Gobierno federal no responde de manera adecuada, tal vez los niveles estatales o locales son más receptivos, porque como empresas locales, tienen más influencia, conexiones y capacidad», expuso.

La también especialista en política exterior y relaciones con América Latina criticó que no exista promoción suficiente de México en el exterior, lo cual va en contra del propósito de atraer más inversiones vía el nearshoring.

«México y el Gobierno mexicano simplemente no están presentes en los lugares donde la gente planea irse», comentó.

«Estuve en China entrevistando a muchos gerentes de cadenas de suministro y de diversas empresas sobre dónde estaban pensando en ir. Casi nadie mencionó a México. Les pregunté por qué, y dijeron que no han tenido noticias de México; no hay un enfoque pro-México, no hay ningún mexicano en la Embajada que me muestre dónde puedo estar».

El desafío para México, dijo, radica en equilibrar la inversión en infraestructura y seguridad, así como crear un entorno propicio para atraer inversiones.