Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva aerolínea Mexicana, que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), causaría competencia desleal para los demás operadores aéreos y daños al erario público, advirtieron especialistas.

Rodrigo Pérez Alonso, especialista del sector aéreo, destacó que el Gobierno podría darle un trato favorable a Mexicana en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como otorgarle reducciones en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y preferencia en la asignación de slots.

Con ello, el Estado estaría realizando prácticas anticompetitivas, pues no puede ser juez y parte al operar la aerolínea y el aeropuerto.

«La historia nos dice que las aerolíneas operadas por un Gobierno casi nunca son rentables y seguramente esta aerolínea va a ser subsidiada casi en su totalidad por el Gobierno mexicano.

«El negocio de la aviación no es fácil. Y no se observa que dicha aerolínea vaya a ser rentable en el futuro lejano ni cercano y eso al final lo terminaremos pagando todos los mexicanos», apuntó», advirtió Pérez Alonso.

José Medina, consultor en estudios estratégicos, señaló que, durante la pandemia de Covid-19, el Gobierno no otorgó estímulos ni apoyó a las aerolíneas, pero sí impuso medidas para complicar más su panorama, como querer permitir el cabotaje.

«Es incoherente que por un lado se esté castigando al sector aeronáutico nacional, y por otro se anuncié que se va a crear una aerolínea para apoyar al sector», enfatizó.

Asimismo, expuso que de no ser rentable la aerolínea o ante una posible quiebra, los contribuyentes pagarían el costo.

«Si fuera una empresa privada, tendría un fondo de financiamiento privado y quienes asumirían el riesgo financiero son los inversionistas.

«En el caso de la aerolínea, que está encabezada por las Fuerzas Armadas, quien asumiría el costo y corre el riesgo financiero es la población», señaló.

Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia de la ICC (International Chamber of Commerce), comentó que, para los consumidores, el que haya más oferta en el mercado es bueno siempre y cuando se sigan las reglas de competencia.

«Es importante que el Gobierno busque establecer murallas éticas que eviten que se vea afectada la competencia. Es posible establecer barreras y que no se den efectos negativos», comentó.

Indicó que para que la aerolínea sea rentable y no corra riesgos, el Gobierno tiene que acercarse a especialistas y crear los mecanismos que le permita tener márgenes de ganancia y eficiencia, así como mantenerse en el mercado e incrementar su oferta.

«El sector es difícil y el margen de la ganancia de las aerolínea no son altos. Es un sector con márgenes no tan altos, por ello (la aerolínea) tiene que generar eficiencia», dijo Flores Bernés.

Para Pérez Alonso, las rutas que planea operar Mexicana, de entre 18 y 20 por ciento más económicas, son poco rentables.

De acuerdo con los especialistas, para establecer la tarifa de un boleto, que permita una sana operación, se considerar aspectos como los gastos operativos, el combustible, el pago del personal, entre otros.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) indica que las aerolíneas basan sus tarifas de acuerdo los cálculos de la utilidad neta, los ingresos operativos y la utilidad o pérdida operativa.

Por ejemplo, los gastos operativos domésticos de 25 aerolíneas regulares de pasajeros de EU, en el cuarto trimestre de 2022, fueron por 40 mil 900 millones de dólares, de los cuales una parte se destinó a combustibles y otra a personal.