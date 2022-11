Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las operaciones aduaneras de Chihuahua con Texas, Estados Unidos, se verán afectadas tras los cambios a la Ley de Usos Horarios en México, lo que impactará en las actividades comerciales, alertan maquiladoras.

Debido a los cambios a dicha ley, este año Ciudad Juárez, Chihuahua, no retrasará su horario, como lo hacía generalmente una semana después de lo que lo hacía la capital del País para sincronizarse con EU, de acuerdo con un comunicado de Index Ciudad Juárez, organización que agrupa empresas maquiladoras.

Pero EU seguirá su curso normal, con lo cual se rompe la sincronía temporal y con ello también comercial.

«En la franja fronteriza en Ciudad Juárez el intercambio comercial tiene que ser síncrono con los Estados Unidos y definitivamente sí va a tener una afectación en el ajuste que tiene que hacer tanto la aduana americana como la mexicana para empatar horarios», refirió Israel Morales, director del Comité de Acuerdos y Tratados Comerciales de Index nacional.

La aduana de México va a abrir y cerrar primero que la de El Paso, Texas, explicó Morales.

Pedro Chavira, director de comité de comercio exterior y aduanas en Index nacional, destacó que se perderían dos horas de tiempo efectivas al día para cruzar las mercancías.

«Entonces eso implica que no todas las mercancías estarían cruzando tal y como sucede hoy y en un cruce internacional donde todo está lleno y saturado, las horas pico se verían afectadas», detalló

Lo mismo pasará en Ojinaga, dijo.

Asimismo, afectaría a los mexicanos que trabajan en la aduana de EU, en inspección conjunta, pues su área de trabajo estaría cerrada, agregó Morales.

Aunque con un menor flujo comercial que Ciudad Juárez, en Ojinaga, Chihuahua también se tendría el mismo problema al perder sincronización con Presidio, Texas, destacó Chavira.

El resto del estado de Chihuahua hizo su cambio de forma regular, es decir, atrasó su reloj y ahora se encuentra bajo el mismo horario que la Ciudad de México.

Las organizaciones de maquilas ya han solicitado al Gobierno estatal que se vuelva a la normalidad, es decir, que ambas ciudades retrasen su horario como lo venían haciendo y no perder la sincronía.

«Le estamos pidiendo (atrasar el horario) al Gobierno del estado y nos informa que ya está en el proceso de solicitar el ajuste de este horario, pero eso puede llevar un rato», afirmó Chavira.