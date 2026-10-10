Alertan aumento de hasta 1000% en derechos del sector salud

Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, alertó que servicios como las transfusiones sanguíneas y la autorización de protocolos de investigación de medicamentos y dispositivos médicos podrían tener un incremento de hasta mil por ciento en 2027.

El legislador indicó que el dictamen de la reforma a la Ley Federal de Derechos que será discutido el próximo lunes en la Comisión de Hacienda de San Lázaro, plantea en algunos casos aumentos que van del cien hasta el mil por ciento en las cuotas y pagos de los servicios que presta el Estado.

Los casos más preocupantes, advirtió, se encuentran en el sector salud, en donde el derecho por servicios como transfusiones se propone que pasen de mil 482 pesos a 17 mil 349 pesos.

Esto, dijo, representa un aumento superior a mil 70 por ciento, mientras que la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos pasaría de ocho mil 195 a 43 mil 209 pesos, un incremento de 427 por ciento.

«¿Cómo pretende asegurar la Secretaría de Hacienda que estos aumentos no terminarán trasladándose al precio de los estudios médicos, medicamentos, dispositivos o servicios hospitalarios? Porque este incremento no es marginal y seguramente tendrá efectos identificables en el precio final del servicio», cuestionó.

En materia de transporte de pasajeros, destacó que existen aumentos del 10 por ciento a las aerolíneas por el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, lo que repercutirá en el precio de los boletos aéreos.

En el sector ferroviario dijo que se plantean incrementos de hasta 140 por ciento en el costo logístico para toda la cadena de suministro, los cuales afectarán a concesionarios, sino los precios de otros sectores, debido a que por tren se transportan insumos, alimentos, manufactura y mercancías.

Téllez alertó que también se prevén aumentos en los costos de la movilidad internacional, derivados de un aumento del 66 por ciento en la visa ordinaria y de 153 por ciento en la visa de visitante de larga duración.

Además, el derecho migratorio para visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas también aumenta 35 por ciento.

El panista advirtió que, de forma acumulada, estos costos harán de México un destino más caro para los turistas internacionales.

«El problema es acumulativo. No debe analizarse cada cobro por separado. Si aumentan visas, derechos migratorios y costos de navegación aérea al mismo tiempo, México se vuelve más caro para turistas, visitantes y viajeros que terminará afectando a los destinos turísticos del país», indicó.

Agregó que el dictamen elimina las dos zonas actuales para el cobro por extracción de grava, arena, piedra y otros materiales.

Para los estados que actualmente pagan las cuotas menores, detalló, los incrementos llegan a más de 60 por ciento y hasta cerca de 74 por ciento.

«Estos son insumos básicos para vivienda, carreteras e infraestructura. La pregunta es: ¿se evaluó el impacto que estos aumentos pueden tener sobre el costo de construir vivienda y obra pública?», planteó.

El vicecoordinador económico del PAN adelantó que su bancada votará en contra del dictamen, al considerar que no existe una justificación clara y verificable de la secretaría de Hacienda en torno a estos aumentos en el pago de derechos.

«Este dictamen no contienen únicamente actualizaciones administrativas, contiene aumentos que pueden repercutir en la salud, el transporte, turismo, construcción y otros servicios que utilizan cotidianamente millones de personas en nuestro país. La pregunta a la Secretaría de Hacienda es: ¿dónde están los estudios que demuestran que estos aumentos desproporcionados, cuyo costo será trasladado al consumidor final?», reiteró.