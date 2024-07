No está permitido el uso de permisos temporales de circulación emitidos por autoridades municipales de otros estados que se ofrecen a través de redes sociales, alertó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García.

Señaló que esta problemática está relacionada con el uso de esta documentación para cometer delitos, mediante la exhibición de permisos provisionales que incluso pueden resultar apócrifos.

Cualquier automóvil que se ostente con este tipo de permiso provisional no puede circular al no contar con documentación legal, y de acuerdo con la normatividad vial, la unidad debe ser detenida y asegurada, advirtió.

Refirió que los adquieren en internet a precios que van de 300 a 500 pesos, pero para la autoridad se trata de un vehículo circulando sin placas y, de acuerdo con la ley, debe ser retirado e infraccionado, enfatizó.

Se ha identificado en las puertas de acceso a la seguridad del estado diversos vehículos que usan este tipo de permisos temporales de circulación, sobre los cuales los ayuntamientos no están facultados para emitir, explicó.

Subrayó que la normatividad sólo autoriza a las Secretarías de Seguridad Pública Estatal, cuyo reglamento lo señale de manera expresa, por lo cual se sanciona a aquellas personas que circulan con permisos emitidos por autoridades municipales de estados como Guerrero o Oaxaca, manifestó.