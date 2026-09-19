Aguascalientes participará este sábado 19 de septiembre en el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará a las 12:00 horas y contempla el envío de una alerta sísmica a teléfonos celulares, como parte de las acciones para fortalecer la preparación de la población ante posibles emergencias.

Previamente, a las 7:19 horas, la Bandera Nacional será izada a media asta en la Plaza de la Patria, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, a 41 y nueve años de ambos acontecimientos, respectivamente. La ceremonia será encabezada por la Secretaría General de Gobierno.

Durante el ejercicio, los teléfonos celulares recibirán una notificación con sonido y vibración, sin necesidad de contar con saldo o conexión a internet. El aviso llegará a más de 80 millones de dispositivos en el país, mientras alrededor de 23 mil altavoces emitirán la señal en las entidades donde existe cobertura.

El simulacro se desarrollará simultáneamente en las 32 entidades federativas y contempla cinco hipótesis sísmicas. Para la zona centro, donde se incluye Aguascalientes, se simulará un movimiento de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

En el Estado participarán dependencias públicas, establecimientos, centros laborales y familias. Las autoridades exhortaron a identificar rutas de evacuación y zonas de menor riesgo.

El IMSS también se incorporará al ejercicio mediante sus hospitales y unidades de medicina familiar de tiempo completo, como parte de sus protocolos de preparación ante emergencias.