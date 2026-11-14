José Hiram Alvarado Dominguez Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos: El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó este sábado que «es seguro» viajar en avión unas 12 horas después de una inusual suspensión nacional de todo el tráfico aéreo comercial, pero advirtió sobre más cancelaciones y retrasos de vuelos.

«Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar.

Estamos en estrecha coordinación con las aerolíneas para apoyar la recuperación en curso. Seguirán produciéndose retrasos y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reubican aviones y tripulaciones donde más se necesitan», escribió en X.

Asimismo, instó a la población a consultar su estatus de vuelo y agradeció a funcionarios y personal de aeropuertos y aerolíneas el esfuerzo de reanudar más de 6 mil vuelos demorados y cancelados.

«A nuestros controladores aéreos, pilotos y tripulaciones de vuelo que trabajan sin descanso: la nación les agradece su profesionalismo y dedicación al servicio de los pasajeros.

«Sigan consultando el estado de sus vuelos directamente con su aerolínea y visiten http://nasstatus.faa.gov para obtener actualizaciones en tiempo real sobre los aeropuertos», agregó.