Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La toma de casetas de peaje en las carreteras ya resiente la intervención de grupos de delincuentes, reconoció el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal.

«En realidad la toma de casetas ya no solamente es un acto de protesta social –se presenta mucho en Chilpancingo, allá por Ayotzinapa–, sino que son organizaciones de delincuentes que se aprovechan de eso para tener recursos», aseguró.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, informó que la Guardia Nacional ya interviene para evitar la toma de las casetas de peaje.

Arganis detalló que en 2020 las pérdidas ascendieron a 4 mil 121 millones de pesos.

«Todavía nos falta resolver problemas en Sinaloa, porque la delincuencia se ha apoderado de las casetas», dijo.

El titular de la SCT también manifestó su preocupación por el rol que ha jugado el Ejército en el Gobierno en la construcción de infraestructura, aunque terminó por respaldar la mano de obra castrense en la edificación del aeropuerto de Santa Lucía

«Yo, como autoridad civil, sí me preocupa que muchas obras las esté haciendo el Ejército», dijo. «Aunque la verdad es que están haciendo muy buen trabajo los ingenieros militares.»

La comparecencia se vio interrumpida en dos ocasiones porque su titular necesitaba ir al baño. «Perdonen, pero a esta edad…», se excusó.

Por añadidura, el Secretario respondió a una pregunta que le había formulado el senador morenista Armando Guadiana llamándolo «senadora Guadiana».

Sobre la «saturación» del espacio aéreo de la Ciudad de México, Arganis dijo que para evitarla operarán simultáneamente los aeropuertos de la Ciudad de México, de Toluca y Felipe Ángeles de Santa Lucía, cuando este último entre en operación.

«Eso se va a distribuir y se va a mejorar la distribución del número de aproximaciones, la velocidad y la seguridad para manejarlo. Eso va a ser en beneficio, no solamente de los aeropuertos, sino de todos los usuarios», sostuvo.

Aseguró que para finales de 2023 entrará en operación el tren Interurbano México-Toluca.

«Ya no tenemos problemas de derechos de vía, más que en un tramo muy pequeño de la Ciudad de México», dijo.