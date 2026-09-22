Miguel De La Vega Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco:

Con el huracán Polo ya en categoría 5, la alerta en Jalisco se extendió a 22 municipios, 10 más que los reportados la noche del lunes, e incluye ahora a Puerto Vallarta.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ) informó que, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) del Cenapred, se mantiene la alerta azul, de momento peligro muy bajo, en las regiones Costa Sur, Sierra de Amula, Costa Norte y Sierra Occidental.

Los municipios en alerta son Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

Según el reporte de las 06:00 horas de este martes, Polo se localiza a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas superiores.

El ciclón avanza hacia el este a 9 kilómetros por hora, y se espera que mantenga un desplazamiento lento en las próximas horas.

En 10 horas, el sistema pasó de categoría 2, con vientos de 176 kilómetros por hora, al nivel máximo de la escala Saffir-Simpson.

Los modelos de pronóstico prevén acumulados de lluvia de 100 a 150 milímetros hasta el viernes en las regiones costeras y serranas, principalmente en la Costa Sur, así como oleaje que podría superar los 3 metros a partir del miércoles.

Aunque la alerta azul es el nivel más bajo del sistema, al que le siguen verde, amarillo, naranja y rojo, las autoridades estatales advirtieron desde el lunes que la rápida intensificación de Polo puede modificar el escenario en cuestión de horas.

El Gobernador Pablo Lemus señaló que las afectaciones más importantes para el Estado se contemplan a partir del miércoles, aunque aún no hay certeza sobre fechas ni trayectoria.

«Prevenir de verdad es ahora lo más importante», dijo el Mandatario en un video que difundió junto al titular de Protección Civil, Sergio Ramírez.

Como parte de la preparación, se habilitaron 38 refugios temporales en la costa jalisciense, con capacidad para unas 10 mil personas. El Comité Estatal de Emergencias permanece en sesión y mantiene comunicación con los municipios de las cuatro regiones ahora en alerta.

Lemus informó que sostuvo una llamada con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, y que se instalará un centro de mando en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En la región, Michoacán suspendió clases martes y miércoles en siete municipios de la Sierra-Costa, mientras que Guerrero lo hizo este martes en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica.

Protección Civil pidió mantenerse informado a través de la aplicación Jalisco Alerta y las redes oficiales de la UEPCBJ.