Staff Agencia Reforma

NUEVA YORK, EU.-La ONU advirtió ayer que no hay forma de resolver los problemas más acuciantes del mundo sin un diálogo y una cooperación eficaces entre EU y China.

Así lo señaló, Stephane Dujarric, vocero del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al ser cuestionado sobre la decisión de Beijing de poner fin a la colaboración con Washington en varios asuntos clave, incluidos el cambio climático y la defensa, en protesta por la visita de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, esta semana a Taiwán.

«Para el secretario general, no hay forma de resolver los problemas más apremiantes de todo el mundo sin un diálogo y una cooperación efectivos entre los dos países», declaró el portavoz.

La lucha contra el cambio climático ha sido un área clave de cooperación entre las dos superpotencias, y la congelación de las conversaciones se produce en un momento en el que las autoridades estadounidenses y chinas intensificaron su compromiso en vísperas de la cumbre climática COP27 que se celebrará en Egipto en noviembre.

China y EU son los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero y su anterior compromiso bilateral sobre el cambio climático ayudó a allanar el camino para el Acuerdo Climático de París en 2015.

John Kerry, Enviado Especial de EU para el Clima, señaló que la suspensión de las conversaciones es «tanto decepcionante como equivocada».

«La crisis climática no es un asunto bilateral, es universal», declaró en un comunicado.

«Suspender la cooperación no castiga a EU, castiga al mundo, particularmente al mundo en desarrollo».

Las negociaciones climáticas globales ya están sacudidas porque el alto precio de los combustibles y los suministros de energía afectados por la guerra de Rusia en Ucrania avivaron los llamados a un mayor desarrollo de combustibles fósiles, socavando años de trabajo para seguir un camino más ecológico.

John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EU, calificó la suspensión de las comunicaciones militares y de las conversaciones climáticas como «irresponsable».

Sin embargo, descartó las preocupaciones sobre la fría relación con Beijing.

Señaló que podrían ser sólo contratiempos temporales, y dijo que tales respuestas de China «son parte de su libro de jugadas» para mostrar su descontento con EU.

«Han suspendido estos diálogos por una amplia gama de razones en el pasado», aseguró.

«Continuaremos nuestros esfuerzos para mantener abiertas las líneas de comunicación con Beijing al tiempo que defendemos nuestros intereses y valores en la región».

Kerry ha argumentado que las conversaciones climáticas con su homólogo chino, Xie Zhenhua, que siempre han tratado de evitar tensiones en cuanto a derechos humanos y otros temas, podrían generar un terreno en común.