Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En por lo menos 25 años, el sistema de educación pública en México no ha logrado consolidar garantías para que los estudiantes alcancen aprendizajes mínimos, advirtió la organización Mexicanos Primero.

«Hemos tenido 12 Secretarios de Educación en estos 25 años, hemos tenido seis Presidentes y una Presidenta, llevamos varias reformas educativas y, al final del día, lo que no terminamos de consolidar como País es garantizar que lo mínimo se logra», dijo en entrevista Patricia Vázquez, directora de la organización.

«El pensamiento matemático, comprensión lectora, lenguaje y comunicación y pensamiento científico. Eso tiene que suceder en cualquier reforma, sobre cualquier cosa, porque este es el propósito inicial de un sistema educativo público: garantizar que nuestros egresados de ese sistema tienen lo mínimo indispensable para las siguientes etapas de su vida y, eso está muy duro decirlo, pero no lo hemos podido sostener a lo largo de 25 años».

Desde que el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa) comenzó a evaluar en 2000 las habilidades y conocimientos de los alumnos, el promedio de estudiantes que alcanzan los niveles mínimos de competencia en matemáticas, lectura y ciencias ha ido en descenso.

Este martes se publican los resultados de la prueba aplicada en 2025 y Vázquez anticipó que no hay certezas de que la tendencia vaya a revertirse, puesto que el Gobierno eliminó los instrumentos de medición locales desde 2019.

En 2006, 49.1 por ciento de los evaluados en Ciencias -área de enfoque de este año- alcanzó el nivel mínimo de competencia; 16 años más tarde, después de consolidar su máximo en 2018 -con 52.2 por ciento- volvió a caer a 49.2 por ciento.

La comprensión lectora tuvo el punto más alto en 2009 y de ahí la tendencia ha disminuido hasta 53.1 por ciento en 2022.

De acuerdo con estadísticas recabadas por la organización a partir de Pisa y el Banco Mundial, siete de cada 10 alumnos no comprendía lo que leía en 2000. Para 2006, se ubicó en cuatro de cada 10. En 2022 uno de cada dos estudiantes sigue sin alcanzar el nivel mínimo de comprensión.

En ese sentido, la experta resaltó que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene la obligación de garantizar que al final de su sexenio todas las niñas y niños puedan comprender lo que leen.

«Son los niños que ahorita van a estar en primero o tercero de preescolar, que puedan comprender lo que lean a los 10 años», consideró.

Por otro lado, la competencia en matemáticas es la peor evaluada de las tres: en 13 años su tasa cayó 15 puntos, con un mínimo de 34.2 por ciento en 2022.

Al respecto, Vázquez advirtió un panorama complejo para el sistema educativo en el País, donde no hay garantías mínimas de educación pero tampoco aulas seguras, con infraestructura digna, mientras las clases transcurren en contextos sociales retadores.

Para que existan condiciones que aseguren que dos personas con profesiones u oficios distintos tengan los conocimientos mínimos en México, la pedagoga llamó a que exista una autoridad educativa autónoma que permanezca en el cargo sin importar los cambios políticos, a redistribuir y ejercer de mejor forma el presupuesto asignado a educación y a orientar los programas y políticas educativas a los resultados.

«Las becas suman. Sabemos que los recursos adicionales en infraestructura suman. La pregunta es si eso se convierte en mejores condiciones de aprendizaje, en mejores resultados de aprendizaje. No tenemos ninguna evidencia de que todo lo que se asigna al sistema educativo mexicano nos pueda indicar una mejora», insistió.