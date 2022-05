La hepatitis aguda es un nuevo problema de salud que se empezó a evidenciar en Inglaterra a principios de abril y se ha propagado por distintos países de Europa y de América, el cual afecta a la población menor entre los 2 meses y los 16 años, destacó el médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz.

Detalló que a últimas fechas se ha identificado un adenovirus número 41 como causa de esta enfermedad y aunque todavía no se puede atribuir una causa directa, existe una muy alta posibilidad de que éste sea un causante. “Los adenovirus son agentes que se transmiten muy parecido a la influenza y el COVID por las vías respiratorias y el tubo digestivo”, explicó el especialista.

Afirmó que hasta el momento no hay una vacuna para esta nueva forma de hepatitis. A lo largo de la historia se han identificado la tipo A, B y C para 1989 y posterior a esa fecha se ha identificado también la D y E. “Hasta este momento tenemos cinco virus hepatotrópicos, es decir que van a afectar el hígado y que son los más conocidos (…) no sabemos si éste va a ser un sexto agente viral que genere inflamación del hígado, eso lo sabremos en las semanas por venir”.

PROBLEMA CRECIENTE

En el último mes se han documentado cerca de 300 casos en Inglaterra.

17 pacientes requirieron de un trasplante de hígado.

Hay casos documentados en Canadá, Argentina y recientemente en México (Monterrey).

LOS SÍNTOMAS

Dolor abdominal.

Vómito y diarrea.

Coloración amarilla de la piel.

Aumento de las encimas del hígado (medible en sangre).

PARA PREVENIRLO

Asegurar que los menores cuenten con vacunas contra hepatitis A y B.

Que los alimentos estén bien cocidos o bien fritos.

Beber agua de una fuente segura.

Lavado de manos.

Convivencia social con uso de cubrebocas.

