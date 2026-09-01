El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, llamó a los automovilistas a no acercarse, inspeccionar ni manipular vehículos abandonados o detenidos de forma sospechosa en las carreteras, ante el riesgo de que pudieran ser utilizados como trampas con explosivos, luego de los hechos violentos registrados en la comandancia municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

El funcionario pidió extremar precauciones, en las vías que comunican con la entidad vecina, y reportar de inmediato cualquier unidad sospechosa para que sea revisada por personal especializado.

Sobre el uso de explosivos, Martínez Romo reconoció que los hechos obligan a revisar las capacidades de los puntos de vigilancia y considerar nuevo equipamiento especializado para detectar sustancias o gases relacionados con artefactos explosivos.

“Vehículos abandonados, vehículos orillados en la carretera, que no se detengan, no hurguen dentro de los vehículos, que puede ser una trampa que pueda provocar una situación como lo que hemos visto y que en ese sentido puedan salir lastimados”, advirtió.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes reforzó la presencia de elementos en los límites estatales y mantiene instrucciones para que las comandancias permanezcan atentas ante vehículos o personas sospechosas que se aproximen a sus instalaciones.

Añadió que el uso de estos artefactos puede constituir delitos graves de competencia federal y aseguró que las autoridades estatales no descartan ningún escenario.

Respecto a la versión de que una persona relacionada con la explosión de una motocicleta en la zona limítrofe entre Aguascalientes y Zacatecas, el secretario indicó que existen datos sobre su posible estancia en la entidad, aunque hasta ahora no se ha confirmado que sea originaria del estado.