Stefanny Dolores Soriano Hernández Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Ante la reducción de la jornada laboral que comenzará el 1 de enero de 2027, seguridad privada es uno de los sectores que más preocupan por sus dificultades para adaptar los turnos. Mantener horarios superiores a los máximos legales podría configurar explotación laboral y derivar en una acusación por un delito en materia de trata de personas, advirtió Ricardo Barbosa, Secretario del Trabajo de Jalisco.

El funcionario explicó que el artículo 21 de la legislación sobre trata incluye las jornadas superiores a lo permitido entre los supuestos de explotación laboral. Señaló que para 2026 el máximo semanal es de 61 horas: 48 ordinarias, nueve extras dobles y cuatro triples. La reducción gradual y los topes al tiempo extraordinario obligan a revisar los esquemas de vigilancia.

«Por eso a los guardias, a la industria de la seguridad privada, es donde más les pega. Porque comúnmente era un círculo vicioso que la seguridad privada ofrecía jornadas de 24 horas por 24, o bien de 6 días por 12 horas, o el mismo cliente lo pedía», señaló.

Barbosa ejemplificó que un guardia que trabaja 12 horas diarias de lunes a sábado acumula 72 horas semanales. Agregó que nadie puede laborar más de 12 horas al día y que esa extensión no puede repetirse más de cuatro días por semana. Pagar tiempo adicional, sostuvo, no permite ignorar los máximos.

La disminución ordinaria será de dos horas anuales hasta llegar a 40 en 2030. Las horas extras dobles permanecerán en nueve semanales en 2027 y subirán a 10, 11 y 12 durante los tres años siguientes, mientras las triples tendrán un tope de cuatro. Tampoco basta con obtener autorización del empleado para exceder los límites.

«Si el trabajador diagonal víctima firma por escrito que él quiere trabajar más horas de las que la ley permite, es nulo», expresó.

La posible responsabilidad no termina en el patrón directo. Quienes contratan vigilancia pueden involucrarse si contribuyen, toleran o cooperan con condiciones constitutivas de delito, advirtió. En los cotos, esto obliga a revisar la actuación de administradoras y mesas directivas: contratar a un proveedor no elimina por sí mismo ese riesgo.

El encuadre penal comprende, además del exceso de horas, obtener ilícitamente un beneficio injustificable mediante el trabajo ajeno y prácticas que atenten contra la dignidad. Barbosa sostuvo que el modelo de negocio de las empresas de seguridad ya cambió y deben adaptar los servicios junto con sus clientes.

«Se hace un efecto dominó, empresa de seguridad, empresa de administración de condominios, que pueden ser condominios industriales, condominios de oficinas o condominios residenciales», explicó.

Para Enrique Pineda, especialista en seguridad privada con 25 años de experiencia, el reto es mantener la vigilancia sin prolongar indebidamente los turnos. Cubrir un puesto las 24 horas, los siete días, requiere 168 horas de servicio semanales, señaló.

Esa necesidad permanece aunque disminuya el tiempo disponible de cada guardia. Carlos Bernardo Martínez, abogado laboralista y socio de Legal Laboral de Deloitte, explicó que la tecnología todavía no sustituye por completo la presencia humana necesaria para cumplir los servicios contratados.

«Lo que necesito es horas, hombre, pero tengo menos tiempo a mi disposición para poder cubrir ciertos roles que tengo con compromisos, por ejemplo, de empresas de seguridad», expuso Martínez.

El especialista cuestionó que la reforma no tenga un enfoque sectorizado y señaló que cada compañía necesita un diagnóstico de su operación. En vigilancia, tareas como los rondines requieren personal, por lo que las soluciones no pueden limitarse a automatizar procesos.

También observa rezago en empresas que esperan los lineamientos del control electrónico de asistencia previstos para diciembre e incluso una eventual prórroga, sin que ésta esté confirmada. Para el abogado, las compañías necesitan dimensionar los cambios y avanzar en sus análisis de impacto.

«Sí veo yo que va a haber empresas que no van a estar preparadas para el primero de enero», advirtió Martínez.

Barbosa aclaró que, mientras no exista una disposición distinta, las reglas generales aplican a seguridad privada. Aunque ha sostenido reuniones con proveedores y clientes, no puede garantizar excepciones para determinadas actividades.

El Secretario anticipó inspecciones rigurosas a partir del próximo año, con atención a las jornadas de los guardias por las violaciones detectadas en esta actividad. La regulación pendiente podría aportar precisiones, pero no debe darse por hecho un trato diferenciado.

«En la publicación de diciembre, cuando se hable del control de asistencia electrónico, posiblemente haya algunas precisiones sobre algunas industrias, actividades o puestos. Pero no te puedo garantizar nada», puntualizó.

Seguridad privada: el reto de cubrir los turnos

168

horas de vigilancia semanal requiere un puesto 24/7.

72

horas semanales suma un guardia con turnos de 12 horas durante seis días.

61

horas es el máximo semanal señalado para 2026, incluidas horas extras.