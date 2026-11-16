Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Las rigideces del gasto público (presionado por la expansión de los apoyos sociales) y el debilitamiento del marco fiscal están minando la credibilidad fiscal en México y aumentando los riesgos de endeudamiento, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su nuevo informe sobre la evaluación anual de la economía mexicana, el FMI resaltó que aunque ha continuado el proceso de consolidación fiscal será necesario mantener una restricción sostenida del gasto para garantizar el objetivo de reducir el déficit fiscal, fijado en 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para este 2026.

Hacia delante, recalcó, se prevé una mayor reducción del déficit, pero con un ritmo de ajuste menos ambicioso y un esfuerzo fiscal limitado.

Se anticipa que el déficit alcance el 3.9 por ciento del PIB en 2027, frente al 3.5 por ciento de los planes anteriores, y una senda de consolidación muy gradual en los años siguientes.

También se estima que la deuda pública bruta siga una trayectoria ascendente gradual a medio plazo, y el análisis del riesgo soberano y la sostenibilidad de la deuda indica un riesgo global moderado.

«Además, la trayectoria de la deuda podría verse afectada por los planes de infraestructuras, en función del alcance de su ejecución y de la forma de financiación», advirtió el FMI en el informe, emitido en el marco del Artículo IV de su Convenio Constitutivo, publicado el 11 de noviembre pasado.

El organismo recalcó que la política fiscal debe basarse en una senda de consolidación creíble que sitúe la deuda en una trayectoria descendente al tiempo que proteja el gasto social esencial y la inversión que fomenta el crecimiento.

Para el FMI, un tratamiento transparente de los riesgos y pasivos fiscales, así como una reforma del marco fiscal, reforzarían la credibilidad de los objetivos.