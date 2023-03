Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la American Society of México, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió ayer que la reforma electoral que impulsan el Gobierno federal y Morena es «demencial», pues generará graves riesgos en próximas elecciones.

Los mexicanos, planteó, se deben unir para dar una batalla colectiva en defensa del sistema democrático actual.

«Cuando las democracias mueren tiene dos responsables: aquel que ataca, destruye la democracia, con un propósito político, pero también los que pasivamente ven cómo la democracia es atacada y aniquilada; la indolencia de los ciudadanos que ven cómo su democracia se agota y no hacen nada», señaló.

Ante miembros de la comunidad estadounidense-mexicana, el consejero consideró que en México hay una sociedad dispuesta defender las reglas democráticas de acceso al poder, por lo que recordó que se pueden amparar como ciudadanos ante el impacto de la nueva legislación, que está por publicarse.

«No queremos un problema donde no lo tenemos. Entonces, no permitamos que en México la democracia se nos agote por no hacer nada», indicó tras destacar la movilización del domingo pasado.

Resumió que el «Plan B» es una reforma disruptiva que va en contra de todo lo construido en 35 años, y que fue propuesta desde el poder, no desde la oposición, como solía ser, se aprobó, dijo, por una «aplanadora legislativa» oficialista.

Sin mencionar directamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el consejero afirmó que si bien en la elección del 2006 hubo situaciones cuestionables –intervención indebida del gobierno y sus funcionarios, uso de recursos públicos para favorecer a una fuerza política, dinero privado para la compra de publicidad–, no existió un fraude.

«El fraude respecto de 2006, estoy convencido, es más un discurso político que algo probado. El voto es el que determina quién gana y quién pierde elecciones», indicó.

Córdova confió en que la Suprema Corte de Justicia revertirá la nueva legislación, y consideró que el primer logro es que un Ministro haya suspendido la aplicación de la Ley de Comunicación Social en el Estado de México y Coahuila, pues se acota la injerencia de funcionarios en las elecciones del próximo 4 de junio.

«Es una reforma demencial, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple razón: abre la puerta a que las elecciones sean un problema, y no me refiero a que sean unas elecciones competidas, sino a la organización de las elecciones», apuntó.

«Hay motivos para estar preocupado, está pasando algo muy grave, pero también tengo muchísima confianza en que la Corte es el ancla de estabilidad jurídica que puede y debe salvar el orden democrático».