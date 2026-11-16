La Asociación Aguas con la Bici exigió reforzar los controles de velocidad en las principales avenidas de Aguascalientes, mejorar los cruces peligrosos y transparentar las estadísticas de siniestros viales, ante las muertes y lesiones que dejan los accidentes de tránsito.

Jorge Sánchez Rodríguez, vocero de la organización, señaló que hasta el 26 de agosto de 2026 se habían registrado alrededor de mil 700 siniestros en la ciudad capital, con 37 personas fallecidas, de las cuales 17 viajaban en motocicleta, según datos de la Dirección de Tránsito Municipal. A estas cifras se suman 74 homicidios culposos y 703 lesiones culposas relacionadas con hechos de tránsito registrados a nivel estatal de enero a septiembre.

Advirtió que el exceso de velocidad y el desconocimiento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial ponen en riesgo a ciclistas y peatones. Mencionó que avenidas como Segundo Anillo y Siglo XXI requieren mediciones por tramos para identificar las velocidades reales de circulación y su relación con los accidentes. Como parte de la prevención, la asociación prepara la campaña «Bájale dos rayitas», dirigida a automovilistas, motociclistas y operadores del transporte público, para promover velocidades moderadas, respeto a la señalización y distancias seguras respecto de los ciclistas.

Finalmente, anunció que este martes 17 de noviembre habrá una rodada ciclista en memoria de las víctimas de accidentes de tránsito, con participantes vestidos de blanco y ambulancias de distintas instituciones, cuyas sirenas sonarán durante un minuto como llamado a prevenir nuevas tragedias.