Bajo los mejores augurios se puso en marcha una serie de acciones que tienden a elevar las condiciones de vida de los aguascalentenses, mediante un compuesto de medidas que atraigan la inversión y generen más de 33 mil empleos.

La dinámica del estado no se detiene y así lo hizo saber el gobernador Martín Orozco Sandoval, al presentar el Plan de Reactivación Económica que establece varias líneas de operación, que en conjunto significan 8 ejes, 22 objetivos y 34 funciones.

El programa global establece que se trabajará bajo tres rubros de inversión: 1,862 millones de pesos en gasto público ya presupuestado y etiquetado; 2,540 millones para proyectos de inversión público-privada y 1,448 millones que se obtendrán de la venta de bienes incautados por el Fondo de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico (FIADE).

De lo anterior se derivan 22 objetivos estratégicos y 34 tareas con los que se busca impulsar a su máxima expresión la economía y asegurar la permanencia y creación de 33,551 empleos, destinar los recursos necesarios para estimular el consumo estatal y comercio electrónico de productos locales, además de reactivar el turismo con un paquete de 68 millones de pesos; y se fortalecerá la estrategia de promoción de la entidad que permita atraer capitales nacionales y extranjeros, en lo que se prevé gastar 7 millones de pesos.

Asimismo, se trabajará para aumentar la competitividad a través de la mejora regulatoria; en el desarrollo de proyectos de coinversión público-privada que se espera conjuntar 2,540 millones de pesos. En obra pública se delineó bajo dos aspectos, uno el estrictamente dedicado a la obra pública y otro a la rehabilitación y modernización de parques industriales públicos, que en total significa una inversión de 1,760 millones de pesos.

Habrá un fondo emergente de capitalización por 1,000 millones de pesos, que se obtendrán de la venta de 31 bienes inmuebles del FIADE que abarcan más de 630 hectáreas; estos recursos se destinarán al fondo de estabilización e incrementar el patrimonio de Sistema de Financiamiento Aguascalientes (Sifia), con el que se pueda acrecentar la capacidad de apoyo a empresas locales.

Finalmente, el gobernador Orozco Sandoval dio a conocer que se aplicarán 20 millones de pesos para crear un programa de empleo temporal, que permita contratar a 1,803 personas durante tres meses, quienes recibirán el equivalente a un salario mínimo.

FRENAR EL DESÁNIMO

Con las medidas que puso en marcha el gobierno del estado se pretende darles aliento a los empresarios que están en una situación difícil y decirles que hay una serie de acciones que pretenden ofertar nuevas oportunidades, aunque en algunos casos ya nada se puede hacer en virtud que bajaron las cortinas.

En efecto, la situación se tornó nebulosa para el sector patronal debido a la crisis que vive, como reflejo del cierre obligado debido a la pandemia, que inició en marzo pasado y aún persiste. Se han perdido 139 registros patronales y 23,000 empleos formales, entre ellos destaca el constructor, que disminuyó en 87 registros.

Al mencionar lo anterior, la secretaria de Estudios de Género del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, dijo que con apego a la información aportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para enero del presente año había una matrícula de 16,089 patrones y para mayo eran 15,950, por lo que se perdieron 139 registros patronales, en su mayoría de medianas empresas y los sectores más perjudicados fueron los de servicios sociales y comunales, de construcción y servicios para empresas.

El sector de la construcción, que es uno de los más importantes por la inversión que maneja y el número de empleos que genera, contaba con 2,460 registros patronales y en mayo se redujo a 2,373, por lo que se perdieron 87 registros.

Otro dato igual de importante que manejó la especialista fue que el descenso en el empleo fue principalmente en pequeñas y medianas empresas, aunque también se resintió en los grandes negocios, por lo que se llegó a un total de 23,000 bajas.

Es una situación que ha golpeado a todo el estado, pero con mayores efectos en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo, por lo que consideró que el gobierno del estado y los ayuntamientos deben unir esfuerzos para cambiar esta situación.

EXTREMADAMENTE AGRESIVO

Qué pudo ocurrir para que recién nacidos resultaran infectados por el coronavirus, que se supone están bien resguardados, sin embargo cualquiera que sean las causas estos hechos deja patente que el germen afecta por igual a personas y de todas las edades, por lo que es forzoso cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás.

Ríos de tinta y horas-hombre ante el micrófono se han destinado para exhortar a los aguascalentenses para que salgan de sus hogares sólo lo necesario y por algo ineludible, sea de trabajo, llegar a la farmacia y al banco o realizar algún trámite que no puede llevarse a cabo en línea, pero no para pasear, ir de “cotorreo” o participar en reuniones familiares y sociales.

Las fotografías y videos de las aglomeraciones en la avenida Alberto J. Pani y en Expoplaza y las sarracinas en la calle Venustiano Carranza, por citar las áreas más céntricas, porque en otras partes de la ciudad numerosas personas pasean sin portar la mascarilla y mucho menos guardar la distancia, deja constancia que hay un “me vale”, creyéndose inmunes.

La verdad pura y descarnada está en las cifras que diariamente da a conocer el ISSEA, con nuevos casos de infectados y presuntamente positivos o francamente positivos, lo mismo que de encamados en distintos grados y la cifra de recuperados.

Dentro de esa frialdad de los números están dos bebés, uno de 20 días de nacido y otro de un mes, que apenas se asoman a este mundo y ya sufren las consecuencias de una enfermedad al salir positivos, que más allá de cómo fue que fueron contagiados, es una lección muy dura para todos los habitantes, de que absolutamente nadie está libre de caer en las garras de esa ponzoña, lo que obliga a ser más responsables, a que obedezcan las indicaciones del sector médico, de portar siempre el cubrebocas, lavarse las manos constantemente y utilizar el gel antibacterial, además de evitar participar en aglomeraciones y de tener que asistir a un lugar saber guardar la distancia. Ser contagiado en cualquier lugar es tan impredecible que es preferible no provocar a las fuerzas inmateriales. Nadie sabe cuándo ni dónde puede darse esta situación, por lo tanto es preferible mantenerse alejado de cualquier posibilidad.

NO A LOS ABRAZOS

Luego del desdén de la delincuencia organizada para que en lugar de balazos fueran abrazos, como lo pedía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación está peor que en diciembre de 2019, al registrarse un altísimo nivel de crímenes y hechos delictuosos atribuidos a los cárteles y bandas que operan en casi todo el país.

Al calificar la inseguridad como la pandemia del autotransporte de carga, el presidente estatal de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, consideró que ni siquiera en los meses del confinamiento estuvieron a salvo de los asaltos, en que pierden las unidades, la carga y en ocasiones los operadores sufren agresiones, por lo que han solicitado reiteradamente el apoyo de las autoridades federales para que vigilen más las carreteras, pero todo indica que sus esfuerzos son mínimos ya que las embestidas no cesan.

En su momento hubo esperanzas que hubiera un cambio, ya que al asumir el mando del país el tabasqueño se comprometió a que pacificaría el país en un plazo de seis meses, sin embargo las condiciones que hoy se viven son más difíciles, de manera particular para los transportistas, que resienten fuertes pérdidas.

Díaz Ruiz, ex líder nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), señaló la urgencia para que el escenario de seguridad sea distinto, teniendo en cuenta que en el último año las pérdidas que han resentido frisan los 90 mil millones de pesos y tan sólo en mayo pasado se contabilizaron 2,400 atracos. Las carreteras más peligrosas para el autotransporte de carga son Lagos de Moreno, Jalisco, hasta Querétaro; La Piedad y Morelia, en Michoacán, lo mismo en San Luis de la Paz, Guanajuato, entre otras, que pese a que es del conocimiento del gobierno federal nada hace, lo que se agrava con la reducción al 50% del traslado de mercancía que realizan, debido al cierre por razones sanitarias de empresas, almacenes y tiendas.

Aunque todas las empresas de autotransporte son afectadas, estableció que es más para las pequeñas, que al sufrir el robo de una unidad significa una merma considerable en su capital.

PRIMER PASO

Aguascalientes necesita de partidos políticos organizados, dispuestos para la competencia, que sepan orientar y guiar a los ciudadanos en la búsqueda de buenos gobiernos y representantes populares, por lo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio un paso importante al hacer la designación formal del profesor Herminio Ventura Rodríguez y Leslie Atilano Tapia, como presidente y secretaria general, respectivamente.

Al informar de la decisión, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Hugo Contreras Zepeda, dijo que los nombramientos tienen el carácter de provisional en tanto se termina la contingencia sanitaria, aunque cabe mencionar que al renunciar la anterior directiva ambos fueron nombrados para hacerse cargo, pero al presentarse la pandemia y quedar prácticamente cerradas todo tipo de actividades entró en suspenso el trabajo que iban a hacer.

En la presentación, Herminio Ventura dijo que se tiene preciso las circunstancias en que está el partido y los retos que habrá de acometerse, por lo que como primer punto exhortó a todos los priístas para que participen en las tareas que están por venir, que aún cuando pertenezcan a distintos grupos prevalezca el interés del organismo, por el que todos deben luchar para hacerlo un contendiente de mérito. Dejó en claro que “no estamos interesados en mantener una política donde un grupo se apodere de la dirigencia o de las candidaturas, estamos interesados en que las mejores mujeres y los mejores hombres del PRI sean los que nos representen en los siguientes comicios y para ello nos preparamos y no habrá señalamientos para nadie, sólo se espera que quienes participen sean priistas y dignos representantes del tricolor”.

El dirigente tiene experiencia en cuestiones político-partidistas, ya que toda su vida ha militado en este instituto, además ha sido líder de la Sección Uno del SNTE y diputado local, por lo que sabe que en las condiciones actuales hay que hacer un doble esfuerzo para tener un resultado digno en los comicios de junio 2021, en que habrán de elegirse tres diputados federales, 18 diputados locales y once alcaldías, por lo que sin más entra en una etapa muy intensa, pero a la vez interesante.

PIRATERÍA DE SIEMPRE

Desde que se crearon los parques industriales surgió el servicio de transporte de particulares, que lo mismo se ofrece en automóviles o en camionetas. Los traslados los hacen hasta el interior de los poblados, tanto en el inicio de turno como al término, por lo que es común observar el paso por las carreteras de las unidades que van o vienen de las empresas.

Periódicamente ha habido protestas de los concesionarios de las “combis”, ya que mientras a ellos las autoridades les “aprietan” para que tengan toda la documentación en regla, a los otros ni quien los moleste, pero la cuestión es que no conformes con operar en esos lugares tienen tiempo de incursionar en la ciudad de Aguascalientes y a las cabeceras de los demás municipios, llegándose el caso que hasta hacen “sitio”, por lo que los usuarios saben en qué lugares encontrarlos y las rutas que han establecido.

Es hasta ahora en que de nuevamente el Transporte Colectivo Foráneo (Combis), junto con agrupaciones de taxis, exigen la intervención de las autoridades, intervención que debe de ser no sólo de las direcciones de transporte público estatal y coordinación de movilidad, sino de la policía federal (Guardia Nacional) y agentes de vialidad de cada municipio, para determinar en qué condiciones se aporta dicho servicio.

Otro problema que existe es que, por naturaleza, no cuentan con un seguro del viajero, por lo que en caso de un accidente no se hacen responsables, y menos cuando el traslado lo hacen en vehículos “chocolate”, que basta con abandonarlos para dejar en el limbo quien es el dueño. No es difícil localizarlos, sólo hay que hacer un poco de esfuerzo y actuar con energía.

¡Participa con tu opinión!