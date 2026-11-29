Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- Aleks Syntek, quien anteriormente había criticado el reguetón, sorprendió al público durante la primera jornada del Flow Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez, al compartir escenario con Dani Flow y Uzielito Mix.

Los tres artistas interpretaron “De Groovy (Noche en la Ciudad)” y “Duele el Amor”, tema coreado por los asistentes.

Wendy Guevara y Karina Torres disfrutaron del festival desde una plataforma frente al escenario principal, mientras que Champ, la mascota oficial del encuentro, causó sensación entre los seguidores.

Por su parte, el colombiano Kevin Roldán acompañó su presentación con efectos de fuego, pese a la lluvia y el frío.