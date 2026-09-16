Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- Aleks Syntek protagonizó un momento polémico durante su concierto gratuito por las fiestas patrias en la Alcaldía Benito Juárez, donde reclamó al público por pedirle canciones ajenas y volvió a criticar el reguetón.

Durante la presentación de su Total Syntek Tour, algunos asistentes solicitaron temas que no formaban parte de su repertorio. Ante la petición de una canción de Juan Gabriel, el cantante respondió que no era suya y pidió dejar de insistir.

Syntek también cuestionó cuántos de los presentes eran realmente seguidores de su música y aseguró que cantaría para quienes sí fueran sus fans.

Más adelante defendió géneros como el bolero, el huapango y el mariachi, al señalar que sus intérpretes reciben menos apoyo que otros artistas. “México es huapango, es bolero, es mariachi, recuerden que no somos reguetón”, afirmó. Sus comentarios provocaron críticas y reacciones en redes sociales.