Un automovilista que conducía bajo los influjos de bebidas alcohólicas provocó un aparatoso accidente, al perder el control de la dirección, y, tras subirse al camellón central, impactarse contra un poste del alumbrado público.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en el percance, aunque los daños materiales fueron estimados en 80 mil pesos, aproximadamente.

Los hechos se registraron el miércoles a las 04:55 de la mañana, en la avenida Aguascalientes Oriente y casi esquina con la calle La Fragua, a la altura de la colonia Salto de Ojocaliente, justo frente al edificio del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado.

Hasta ese lugar, llegaron los policías viales de Aguascalientes, quienes encontraron, arriba del camellón central, una camioneta Chevrolet pick up, color verde y con placas de circulación del estado de Aguascalientes, la cual había impactado y derribado dos árboles, así como un poste del alumbrado público.

Cabe destacar que la camioneta era conducida por un joven identificado como Giovanni Daniel, de 25 años, quien resultó ileso. Sin embargo, debido a que se encontraba en estado de ebriedad, fue detenido y trasladado a la Dirección de Justicia Municipal, en el Complejo de la SSPM, donde quedó a disposición del Juez Cívico.

Se logró establecer que la camioneta Chevrolet pick up se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Aguascalientes Oriente en sentido de sur a norte, cuando, al llegar a la altura de la calle José María La Fragua, frente al Centro de Justicia para la Mujer, el alcoholizado conductor perdió el control y se proyectó hacia su lado izquierdo, por lo que, luego de subir al camellón central, se fue a impactar contra un poste del alumbrado público y contra dos árboles.