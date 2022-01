Iván Sosa Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los contagios detectados en las pruebas Covid-19 representan el pico más alto de la pandemia, informó el Gobierno de la Ciudad.

«Sí es notable el incremento con mayor velocidad de lo que vimos en la tercera y segunda ola, en términos de positivos identificados», planteó el director de Gobierno Digital de la ADIPl, Eduardo Clark.

El número de positivos rebasó los 6 mil registrados en la segunda ola, agregó.

«Estamos viendo el día de hoy, ya cerca de 7 mil contagios, en promedio, en la última semana, con días que ya se acercan entre los 8 mil a los 9 mil contagios reportados en este sistema», subrayó.

La Secretaria de Salud, Oliva López, destacó que la mayor parte de las personas hospitalizadas carecen de vacuna o sin esquema completo.

«Son sobre todo de 50 y más años, ahí están las proporciones más altas de hospitalizados, en general, y luego, 80 por ciento de éstos no tienen vacuna, 81 en el caso exacto de nuestros hospitales», indicó.

Agregó que las personas hospitalizadas aumentaron de 755 el viernes pasado a mil 493 en la Zona Metropolitana del Valle de México y de 622 a mil 239 en la Ciudad de México.

«En 84 de cada 100 pacientes que estamos viendo en los hospitales del Gobierno de la Ciudad, que creemos son representativos de la dinámica hospitalaria de todo el Valle de México, son personas que no completaron su esquema de vacunación», señaló Clark.

Recordó que las personas sin vacuna son las que más riesgo tienen de padecer una enfermedad grave.

«Estimamos que cerca del 4 por ciento de las personas no tienen su esquema completo aquí en la Ciudad y eso significa que el riesgo es casi 20, 25 veces mayor de ser hospitalizado en caso de contraer Covid», puntualizó Clark.

Detalló que, dentro de las personas hospitalizadas, el número de quienes requieren respiración con ventilador es menor y en la Capital hay 208 personas intubadas.

La demanda de pruebas Covid-19 continúa al alta, pues largas filas se han registrado en las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

En Gustavo A. Madero, el quiosco en la explanada de la demarcación fue abarrotado, ya que decenas se formaron desde la madrugada para acceder al test.

Mientras que en Cuauhtémoc reparte sólo 240 fichas en Forum Buenavista, las cuales se agotaron antes de medio día.

En la Alcaldía Iztapalapa también se acabaron las pruebas Covid-19 antes de las 11 de la mañana.

