Diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional pidieron a las autoridades estatales que el tema de las vacunas contra el COVID-19 no se politice y que en todo caso se reconozca al gobierno federal las gestiones realizadas para la distribución del biológico prácticamente en todo el país.

Heder Guzmán Espejel lamentó que a unos días de que Aguascalientes recibiera las primeras dosis aplicadas a personal del sector salud en la primera línea, autoridades estatales se encuentren saludando con sombrero ajeno, incluso promocionando en espacios públicos como si se tratara de un logro meramente de la administración estatal. El representante popular, dijo que es fundamental que la aplicación de las dosis quede exenta de cualquier partido político y que no es válido sacar provecho de un tema tan sensible como es el actual. Reiteró que la vacuna contra el COVID será aplicada en su momento a todos los ciudadanos de acuerdo a lo programado por las autoridades federales.

“Nosotros no somos gandallas como Acción Nacional. Es muy desagradable y de mal gusto ver que se esté politizando el tema. Están pintando bardas con el tema de la vacuna con los colores de ese partido político. No vamos a permitir y bajo ninguna circunstancia se saque raja política por el tema de las vacunas”, sentenció.