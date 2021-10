MONTERREY, NL.- Lupe Esparza dio positivo a COVID-19 y se encuentra en casa sin complicaciones de salud, por tal motivo Bronco canceló sus próximas fechas en Estados Unidos.

«Debido a que nuestro fundador y líder de Grupo Bronco, José Guadalupe Esparza, ha dado positivo a COVID-19, las fechas programadas para este fin de semana en Minneapolis, Chicago y Milwaukee serán pospuestas hasta nuevo aviso», informó ayer la agrupación a través de un comunicado.

El músico de 67 años está en cuarentena para seguir las medidas recomendadas por las autoridades de salud y no ha presentado síntomas graves que comprometan su salud.

Sobre el estado de salud del resto de los integrantes no se comentó nada, aunque trascendió que hasta el momento no están contagiados. (Héctor Rosas/Agencia Reforma)