Ivan Josue Canela García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El subsidio a combustibles ha costado más de 171 mmdp en 8 meses, principalmente por la reducción de ingresos del IEPS, según un análisis.

El control de precios que aplica el Gobierno federal a combustibles ha generado un costo del dinero de los mexicanos de más de 171 mil millones de pesos en ocho meses.

Aunque Luz Elena González, Secretaria de Energía, aseguró a senadores la semana pasada que el cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente no ha afectado a México, el Gobierno sí ha tenido un impacto en la recaudación de 163 mil 819.93 millones de pesos por el subsidio que aplica de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a los combustibles, de acuerdo con un análisis de Ramsés Pech, especialista en energía.

Además, la Secretaría de Hacienda erogaría, al cierre de esta semana, alrededor de 7 mil 214.48 millones de pesos de subsidio adicional al diesel, expone el documento.

En total, la pérdida fiscal asciende a 171 mil 034.41 millones de pesos, arroja el análisis elaborado por el experto.

Sólo por diesel, el fisco habría dejado de recaudar 92 mil 280.31 millones de pesos del 21 de marzo al 20 de noviembre, mientras que por gasolina Magna y Premium el impacto se estima en 61 mil 791.49 millones y 9 mil 748.13 millones de pesos, en ese orden, en el mismo periodo.

El subsidio al IEPS forma parte de la estrategia que el Gobierno ha implementado para evitar un alza de los combustibles, que se encuentran presionados por el aumento de los precios internacionales debido a la guerra.

Además, Pemex ha registrado un impacto negativo por esta medida, reconoció la empresa en su reporte financiero presentado recientemente.

El jueves, la Secretaria de Energía aseguró que México ha contenido las presiones inflacionarias mediante el tope al precio de gasolinas y diesel, evitando alzas de los combustibles que sí han impactado en otros países.

Además, dijo, Pemex no reporta ganancias por los altos precios del crudo como otras petroleras porque no se guía por el mercado, sino por la protección al ingreso de las familias.

Pemex reconoció que los topes a la gasolina Magna y al diesel en 24 y 27 pesos, respectivamente, que se establecieron desde marzo pasado, pueden afectar negativamente los resultados de operación de la empresa.

Además, agregó, no se han podido transferir totalmente los incrementos de costos y precios de los combustibles a los clientes nacionales, lo que podría afectar negativamente los márgenes, los resultados de operación y los flujos de efectivo.