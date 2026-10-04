Lorena Martínez Rodríguez mantiene abiertas todas las opciones partidistas para volver a contender por la presidencia municipal de Aguascalientes y anticipó que este mes será determinante para definir la fuerza política con la que participará en la próxima elección. La exalcaldesa señaló que dialoga con distintos partidos, pero busca una alternativa que le permita construir una propuesta propia y con margen de decisión, más allá de las estructuras partidistas.

La actual representante del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la Ciudad de México sostuvo que la definición deberá concretarse conforme se acerquen los tiempos electorales y confirmó que su intención de competir por la alcaldía permanece vigente. Explicó que las conversaciones con diferentes fuerzas políticas no se limitan a una negociación por una candidatura, sino a encontrar condiciones para presentar una alternativa con posibilidades de triunfo y capaz de integrar una agenda construida a partir de las necesidades ciudadanas.

Entre los asuntos que colocaría en el centro de una eventual propuesta municipal identificó tres: el futuro del sistema de agua, la expansión de la red vial y la mejora de los servicios públicos. En el caso de MIAA, planteó revisar si el modelo actual resulta viable ante las inversiones que requiere el sector para garantizar el suministro durante las próximas décadas.

También advirtió sobre la necesidad de retomar proyectos de nuevas vialidades para reducir los tiempos de traslado y atender el crecimiento de la ciudad, además de elevar la calidad de los servicios municipales.

En el escenario estatal, Martínez Rodríguez consideró que el PAN tiene condiciones para conservar la gubernatura, al señalar que el trabajo de la gobernadora Tere Jiménez será un factor relevante en la próxima contienda. Sin embargo, sostuvo que el resultado también dependerá de los perfiles que presenten los partidos y recordó que en Aguascalientes existe voto diferenciado. Como antecedente, mencionó los 23 puntos de ventaja con los que ganó la alcaldía en su anterior elección.