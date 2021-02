Laura Elena Rivera Manzanares

Una vez que la alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel fue nominada por su partido, Acción Nacional, para ocupar la primera posición como candidata a diputada de Representación Proporcional rumbo al proceso electoral del 6 de junio de este año, se deben revisar los argumentos legales para darle la protección debida y dejar de lado las especulaciones, pues lo que en su caso particular procedería, es entablar un juicio para la protección de sus derechos políticos.

Al respecto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera, comentó que en el tema no hay ambigüedad en las leyes, ni en la Constitución ni en el Código Electoral, “tenemos una discusión sin debate. Esperemos que el hecho jurídico dé lugar a que proceda un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano”, subrayó.

Y es que, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 55 y el artículo 10 inciso f) de la Ley General de Procedimientos Electorales, quien ostenta la Presidencia Municipal y tiene la aspiración de jugar por una diputación federal plurinominal, sí debería separarse del cargo.

Explicó que la única manera de que no deba separarse del cargo, es que el Tribunal Electoral se lo autorice, sin embargo, “en este momento no hay un hecho jurídico por el cual presente un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, y no creo que la justicia electoral se lo otorgue porque la Constitución Federal es expresa”.

De acuerdo al documento emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes TEEA-JDC-002/2018, ante el interés de que un alcalde que aspire a ser diputado plurinominal federal plurinominal, existe la posibilidad de que pida licencia y una vez que tome protesta, pida anuencia para volver a terminar su mandato como presidente municipal; asimismo, una vez que concluya su gestión, regrese a la diputación federal plurinominal que hubiere ganado.

Esto porque de acuerdo al Artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 85 de la local, se indica que nadie podrá desempeñar dos cargos de elección, pero sí elegir por el que decida desempeñar e inclusive, continuar con el que ocupara anteriormente para concluir y luego volver al que recién haya ganado.