Espera el alcalde Leonardo Montañez Castro que no se politice el tema del agua durante las campañas políticas. “El tema del agua es un recurso que debemos de cuidar y con el cual no debemos de jugar. Es una gran responsabilidad y nosotros seguiremos trabajando con esa responsabilidad que nos caracteriza porque sabemos lo delicado de este tema y estaremos enfocados en ello”, agregó el alcalde.

Por otro lado, Montañez Castro mencionó que no se tomarán medidas extraordinarias para evitar que durante el tiempo de campañas se intenten boicotear los pozos, como se dio en el pasado proceso electoral. “Las medidas que tenemos que tomar son las de todos los días, garantizar que los bienes públicos estén en resguardo es algo de todos los días. No es un tema de las campañas políticas. Nosotros trabajamos para que todos los días haya una mejora en los servicios públicos, ese es nuestro reto del día a día”, expresó.

Sobre la posibilidad de que Gobierno Municipal “le dé las gracias” a Veolia antes de que finalice su contrato, el edil declaró que primero se está trabajando en un diagnóstico coordinado por un consejo. “Y aquí no se trata de tomar una decisión unilateral. Se trata de que los expertos tomen la mejor decisión y ese es el diálogo que hemos estado generando y esa es la ruta que estamos siguiendo”, mencionó.

El alcalde se dice consciente de que la decisión sobre el modelo de operación del servicio de agua potable en la capital es un tema delicado, que no debe guiarse por una sola persona o interés, pues existe un grupo de personas conocedoras del tema trabajando en ello.“Estaremos incluso invitando a más actores, desde rectores de universidades y expertos (…) precisamente para que se tome la mejor decisión con base en todos los modelos que existen. No se trata de inventar, sino de tomar una decisión seria…”Leonardo Montañez, alcalde

